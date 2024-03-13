Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αποχωρεί από την Καρδίτσα ο Μπουρούσης

Επισημοποιήθηκε το «διαζύγιο» του Γιάννη Μπουρούση με την Καρδίτσα

Καρδίτσα

Τίτλοι τέλους για τον Γιάννη Μπουρούση στην Καρδίτσα.

Ο παλαίμαχος άσος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το ΔΣ του συλλόγου, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές φήμες. Ο λόγος του «διαζυγίου» είναι η διαφωνία του με άλλα μέλη της Διοίκησης σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν, στον οποίο ο παλαίμαχος σέντερ ήθελε να έχει πιο ενεργό ρόλο.

«Φεύγω γιατί υπήρξαν αγεφύρωτες διαφωνίες, πάντα θα αγαπάω την ομάδα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Μπουρούσης στην αίθουσα Τύπου του Κλειστού Γυμναστηρίου, το οποίο φέρει το όνομά του.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καρδίτσα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark