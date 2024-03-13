Αποχωρεί από την Καρδίτσα ο Μπουρούσης

Τίτλοι τέλους για τον Γιάννη Μπουρούση στην Καρδίτσα.

Ο παλαίμαχος άσος ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το ΔΣ του συλλόγου, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές φήμες. Ο λόγος του «διαζυγίου» είναι η διαφωνία του με άλλα μέλη της Διοίκησης σε θέματα που αφορούν τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν, στον οποίο ο παλαίμαχος σέντερ ήθελε να έχει πιο ενεργό ρόλο.

«Φεύγω γιατί υπήρξαν αγεφύρωτες διαφωνίες, πάντα θα αγαπάω την ομάδα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Μπουρούσης στην αίθουσα Τύπου του Κλειστού Γυμναστηρίου, το οποίο φέρει το όνομά του.

