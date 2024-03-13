Λογαριασμός
Τρελαμένος με Ολυμπιακό ο Ράιτ, έβαλε τα πιο «ερυθρόλευκα» παπούτσια - Φωτογραφία

«Ένα» με το κλίμα του Ολυμπιακού μοιάζει να έχει γίνει ο Μόουζες Ράιτ, λανσάροντας τα πιο «ερυθρόλευκα» παπούτσια που έχετε δει.

Ράιτ

Από την ημέρα που ήρθε στον Ολυμπιακό ο Μόουζες Ράιτ, η ομάδα του Μπαρτζώκα μετράει 12 νίκες σε ισάριθμα ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Ο «Μωυσής», όπως είναι το παρατσούκλι που του έχουν βγάλει οι συμπαίκτες του, έδειξε από την πρώτη στιγμή να έχει «δεθεί» με την ομάδα.

Αυτό επιβεβαίωσε και ο ίδιος στην σημερινή προπόνηση των ερυθρολεύκων, όπου εμφανίστηκε με τα παπούτσια "Giannis Antetokounmpo Freak 5”, σχεδιασμένα ειδικά στα χρώματα του Ολυμπιακού, έχοντας από τη μία πλευρά το σήμα της ομάδας και από την άλλη το «μότο» της ομάδας, “This is Peiraeus”.

Ολυμπιακός: Τα πιο “ερυθρόλευκα” παπούτσια φόρεσε ο Ράιτ

