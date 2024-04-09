Κανένας οπαδός του ΠΑΟΚ στο Μπριζ χωρίς εισιτήριο - Θα συλλαμβάνεται

Οδηγίες προς τους φίλους του που θα ταξιδέψουν στο Βέλγιο δίνει ο ΠΑΟΚ με βάσει την ενημέρωση που έχει λάβει από τους Βέλγους.

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση ο Δικέφαλος του Βορρά ο δήμαρχος του Μπριζ επισήμανε ότι όποιος φίλος της ελληνικής ομάδας βρεθεί στην πόλη χωρίς εισιτήριο τότε θα συλλαμβάνεται.

Η ανακοίνωση…

“Ο ΠΑΟΚ έχει ραντεβού με την ιστορία του στο Βέλγιο και φυσικά δε θα είναι μόνος. Φίλοι του Δικεφάλου από κάθε γωνιά της Ευρώπης θα βρεθούν δίπλα στην ομάδα για να τη στηρίξουν, παραδίδοντας ένα ακόμα σεμινάριο κερκίδας σε αντίπαλη έδρα. Το paokfc.gr συγκέντρωσε όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που θα βρεθούν στο Μπριζ.Ο Δήμαρχος της πόλης έστειλε αναλυτικές οδηγίες για τους φίλους του ΠΑΟΚ που θα παρακολουθήσουν το εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας μας στο Μπριζ. Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να συμμορφωθούν με τα παρακάτω, για την δική τους ασφάλεια, αλλά και για να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα αποκλεισμού τους από την πιθανή ιστορική συνέχεια στο UEFA Europa Conference League. Είμαστε όλοι συμπαίκτες σ’ αυτό το ιστορικό παιχνίδι. Αναλυτικά οι οδηγίες που έλαβε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από τη Δημοτική Αρχή του Μπριζ: Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που θα βρεθούν στην πόλη χωρίς εισιτήριο θα συλλαμβάνονται από την βέλγικη αστυνομία. Τα εισιτήρια που δικαιούται η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για το παιχνίδι έχουν εξαντληθεί. Κανείς φίλαθλος δεν πρέπει να πλησιάσει την πόλη, αν δεν έχει εισιτήριο για την αναμέτρηση. Απαγορεύεται η χρήση πυροτεχνικών υλικών (κροτίδες, βεγγαλικά, πυρσοί, καπνογόνα) από τις 13:00 την ημέρα του αγώνα. Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμο και απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο. Απαγορεύεται σε όλη την πόλη η απόκρυψη της ταυτότητας. Οι φίλαθλοι που θα βρίσκονται στην πόλη απαγορεύεται να φορούν μάσκες, full face, μπαλακλάβες κι οτιδήποτε μπορεί να αποκρύψει την ταυτότητα τους. Μέσα στην πόλη του Μπριζ απαγορεύεται η χρήση γυάλινων μπουκαλιών. Το meeting point των φίλων του Δικεφάλου θα είναι το Eiermarkt (8000 Brugge, Βέλγιο). Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με αναλυτικές λεπτομέρειες για τη μετάβαση στο γήπεδο. Από το meeting point θα υπάρχουν δωρεάν λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους φίλους του ΠΑΟΚ στο γήπεδο και θα τους επιστρέψουν εκεί μετά το τέλος του αγώνα.Όσοι φίλαθλοι θα φτάσουν με τα προσωπικά τους οχήματα στην πόλη, θα πρέπει να τα παρκάρουν στο κέντρο της πόλης, είτε στον σταθμό είτε στο υπόγειο parking Z’t Zand και να μεταβούν στο meeting point για να αναχωρήσουν από εκεί για το γήπεδο, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμος χώρος στάθμευσης στο γήπεδο“.

