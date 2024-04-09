Το viral βίντεο του Δημήτρη Παπαστεργίου για το εισιτήριο στο gov.gr wallet

Με έναν ιδιαιτέρως ευρηματικό τρόπο, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου σε νέα και γεμάτη χιούμορ ανάρτησή του στο instagram πως μπαίνουμε από σήμερα στα γήπεδα "περνώντας" το εισιτήριο μας στο Gov.gr Wallet.

Για τις ανάγκες του σεναρίου του βίντεο που αναμφισβήτητα θα γίνει viral, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης "γίνεται φίλαθλος" και μπαίνει με ασφάλεια αλλά και μεγάλο ενθουσιασμό στο γήπεδο.

"Φουριόζος" γιατί... "αρχίζει το ματς" αλλά και με μεγάλο ενθουσιασμό για τον χαμό που θα γίνει και τα..."πέντε γκολ που θα ρίξουμε" εξηγεί με κωμικό αλλά εύληπτο τρόπο τα βήματα για να καταχωρήσουμε το εισιτήριο στην πλατφόρμα.

Οπως εξηγεί συνοπτικά, εγγραφόμαστε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, κατεβάζουμε το gov wallet και αφού αγοράσουμε το εισιτήριο μας εισάγουμε τον αριθμό ή σκανάρουμε το QR Code.

