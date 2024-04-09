Η φετινή κακή χρονιά της Λάτσιο έχει πάρει «μπάλα» και τον Τσίρο Ιμόμπιλε, που πραγματοποιεί τη χειρότερη χρονιά της καριέρας του τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με το «Football Italia», είναι πολύ πιθανή μία ανταλλαγή των Ρωμαίων με την Νάπολι, με αντάλλαγμα τον Τζιοβάνι Σιμεόνε.

Η έλευση του Ιγκόρ Τούντορ στον πάγκο των «λατσιάλι» σημαίνει πως το καλοκαίρι θα γίνει αξιολόγηση όλου του ρόστερ και αυτό μπορεί να επηρεάσει το μέλλον του αρχηγού της ομάδας. Ο 34χρονος επιθετικός σε 27 παιχνίδια στο «καμπιονάτο», μετράει μόλις 6 γκολ και 1 ασίστ.

Από την άλλη, οι «παρτενοπέι» θα βγουν στην αγορά για επιθετικό, μιας και φημολογείται πως ο Βίκτορ Όσιμεν θα αποτελέσει παρελθόν το καλοκαίρι. Έτσι, βλέπουν με καλό μάτι αυτήν την ανταλλαγή, αφού θα αποκτήσουν έναν έμπειρο φορ, που ξέρει το πρωτάθλημα και λόγω προχωρημένης ηλικίας είναι φθηνός.

