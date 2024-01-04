Θετικά νέα για Τσιμίκα και Εθνική: Πιθανό να επιστρέψει τέλη Φλεβάρη

Εξαιρετικά είναι τα τελευταία νέα για τον Κώστα Τσιμίκα σε σχέση με τον τραυματισμό του. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της Λίβερπουλ, Τζέιμς Πιρς, ο Έλληνας αμυντικός αναμένεται να επιστρέψει στη δράση στα τέλη Φεβρουαρίου, κάτι, που αν επιβεβαιωθεί, φυσικά, σημαίνει πως θα είναι διαθέσιμος στα ματς της Εθνικής στο Nations League!



Συγκεκριμένα, στο podcast "Walk On" του Athletic, ο Πιρς τόνισε πως ο Τσιμίκας είναι πιθανό να επιστρέψει στα τέλη Φλεβάρη με το μάξιμουμ της επιστροφής του να είναι εντός του Μαρτίου.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει το Καζακστάν στον ημιτελικό των play-offs στις 21 Μαρτίου και αν περάσει στον τελικό θα παίξει είτε με τη Γεωργία είτε με το Λουξεμβούργο στις 26 του ίδιου μήνα.



Ο 27χρονος αριστερός μπακ, θυμίζουμε, έπεσε άσχημα στο χορτάρι σε μια διεκδίκηση της μπάλας με τον Μπουκάγιο Σάκα στο παιχνίδι με την Άρσεναλ, αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή και διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί κάταγμα κλείδας.

