Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εμπαπέ: «Πάντα μου λείπει να παίζω με τον Μέσι, μόνο αυτός μπορεί να σου δώσει αυτή την πολυτέλεια»

Δηλώσεις σε γαλλικό Μέσο παραχώρησε ο Κίλιαν Εμπαπέ και αναφέρθηκε στα... οφέλη που είχε κατά την περίοδο που ήταν συμπαίκτης με τον Λιονέλ Μέσι στην Παρί Σεν Ζερμέν

Μέσι

Μπορεί να μην κατέκτησε μαζί του το Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν, όμως, μόνο τα καλύτερα έχει να θυμάται από την κοινή παρουσία του με τον Λιονέλ Μέσι ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ σε δηλώσεις που παραχώρησε αναφέρθηκε στον οκτώ φορές κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, λέγοντας πως του λείπει να αγωνίζεται μαζί του, ενώ στάθηκε στην ικανότητα που είχε ο Αργεντινός να τον τροφοδοτεί στο χώρο, ως μια πολυτέλεια που μόνο εκείνος μπορεί να δώσει.

«Πάντα μου λείπει να παίζω με τον Μέσι, ιδιαίτερα για έναν επιθετικό σαν εμένα που αγαπά να εκμεταλλεύεται χώρους, μπορείς να έχεις απόλυτη σιγουριά ότι θα πάρεις την μπάλα. Είναι μια πολυτέλεια που σχεδόν μόνο αυτός μπορεί να σου δώσει. Το να παίζεις με τον Μέσι ήταν ξεχωριστό», ήταν τα λόγια του Εμπαπέ για τον παγκόσμιο πρωταθλητή με την Αργεντινή.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μέσι Εμπαπέ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark