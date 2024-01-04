Μπορεί να μην κατέκτησε μαζί του το Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν, όμως, μόνο τα καλύτερα έχει να θυμάται από την κοινή παρουσία του με τον Λιονέλ Μέσι ο Κιλιάν Εμπαπέ.



Ο Γάλλος σούπερ σταρ σε δηλώσεις που παραχώρησε αναφέρθηκε στον οκτώ φορές κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, λέγοντας πως του λείπει να αγωνίζεται μαζί του, ενώ στάθηκε στην ικανότητα που είχε ο Αργεντινός να τον τροφοδοτεί στο χώρο, ως μια πολυτέλεια που μόνο εκείνος μπορεί να δώσει.

«Πάντα μου λείπει να παίζω με τον Μέσι, ιδιαίτερα για έναν επιθετικό σαν εμένα που αγαπά να εκμεταλλεύεται χώρους, μπορείς να έχεις απόλυτη σιγουριά ότι θα πάρεις την μπάλα. Είναι μια πολυτέλεια που σχεδόν μόνο αυτός μπορεί να σου δώσει. Το να παίζεις με τον Μέσι ήταν ξεχωριστό», ήταν τα λόγια του Εμπαπέ για τον παγκόσμιο πρωταθλητή με την Αργεντινή.

Kylian Mbappe: “I always miss playing with Messi, and for a striker like me who loves to exploit spaces, you can go with him with complete confidence that you will get the ball.



“It's a luxury that almost only he can give you. Playing with Messi was special” @PVSportFR pic.twitter.com/DIZDmyNLDy — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) January 4, 2024

