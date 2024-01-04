Λογαριασμός
Όλα καλά με Μπιέλ στον Ολυμπιακό

Επιπόλαιος αποδείχτηκε ο τραυματισμός του Πεπ Μπιέλ στο γόνατο στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λαμία.

Ολυμπιακός

Λήξη συναγερμού στον Ολυμπιακό με τον Πεπ Μπιέλ, όπως μετέφερε στον bwin ΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Νικολακόπουλος. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός αποχώρησε υποβασταζόμενος και με κλάματα από τον χθεσινό αγώνα με τη Λαμία λόγω τραυματισμού στο γόνατο και αρχικά υπήρχε ανησυχία για σοβαρή ζημιά.

Ωστόσο αποδείχτηκε πως ο Μπιέλ δεν έχει κάτι σοβαρό και επρόκειτο περισσότερο για έναν επιπόλαιο τραυματισμό. Θα δούμε στις προσεχείς προπονήσεις την κατάστασή του, αν και όλα δείχνουν ότι θα είναι διαθέσιμος για τα αμέσως προσεχή παιχνίδια, με πρώτο το ντέρμπι της Κυριακής με την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο 27χρονος άσος μετρά φέτος 20 συμμετοχές, 2 γκολ και 4 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τους «ερυθρόλευκους».

Πηγή: sport-fm.gr

Ολυμπιακός
