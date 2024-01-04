Τα ντέρμπι επιστρέφουν στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Τα ντέρμπι επιστρέφουν στον bwinΣΠΟΡ FM, με τον Ολυμπιακό να μονομαχεί με την ΑΕΚ στο πιο μεγάλο ματς της 17ης αγωνιστικής.

Την Κυριακή (07/01) συντονιστείτε στους 94,6 και απολαύστε όλα τα παιχνίδια, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη.

Στις 21:00 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ σε μια από τις πιο παραδοσιακές μάχες του ελληνικού ποδοσφαίρου, με τους «ερυθρόλευκους» να κυνηγούν το restart και το «δικέφαλο» να θέλει να παραμείνει στο δρόμο των επιτυχιών, ενώ στις 19:30 προηγείται χρονικά το μπρα-ντε-φερ της συμπρωτεύουσας ανάμεσα στον Άρη και τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ.

Νωρίτερα στις 17:00 ο Παναθηναϊκός ψάχνει συνέχεια στις νίκες απέναντι στον Παναιτωλικό και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνουν στις 15:00 οι αναμετρήσεις Βόλος-Ατρόμητος, Πανσερραϊκός-Κηφισιά και στις 17:30 ΠΑΣ Γιάννινα-Αστέρας Τρίπολης.

Η αυλαία πέφτει την Δευτέρα (08/01) με τον αγώνα ΟΦΗ-Λαμία στις 20:00.

Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο, με σχόλια, ρεπορτάζ και φυσικά ανοιχτές γραμμές για τους ακροατές.

Πηγή: skai.gr

