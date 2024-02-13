Πρόστιμο στον Κέντρικ Ναν επέβαλε η Ευρωλίγκα.
Η διοργανώτρια αποφάσισε χρηματική ποινή στον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού για τη δημόσια κριτική που άσκησε στους διαιτητές του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ.
Κατά τ’ άλλα, «καμπάνα» ήχησε για τον Ερυθρό Αστέρα, λόγω των όσων συνέβησαν στο ματς με τη Ζαλγκίρις.
Τα αντικείμενα που έπεσαν στο τέλος του αγώνα και η επίθεση μερίδας οπαδών (οι οποίοι πάντως βρέθηκαν και αποβλήθηκαν δια παντός από το γήπεδο) θα κοστίσουν 30.000 ευρώ στη σερβική ομάδα.
Όσο για την Παρτίζαν, θα πληρώσει κι εκείνη τη συμπεριφορά των οπαδών της στο ματς με την Μπάγερν, με πρόστιμο που θα φτάσει τις 3.000 ευρώ.
Πηγή: sport-fm.gr
