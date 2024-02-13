Πρόστιμο στον Κέντρικ Ναν επέβαλε η Ευρωλίγκα.



Η διοργανώτρια αποφάσισε χρηματική ποινή στον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού για τη δημόσια κριτική που άσκησε στους διαιτητές του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε στο ΟΑΚΑ.

Κατά τ’ άλλα,ήχησε για τον, λόγω των όσων συνέβησαν στο ματς με τηΤαπου έπεσαν στο τέλος του αγώνα και ημερίδας οπαδών (οι οποίοι πάντως βρέθηκαν καιαπό το γήπεδο) θα κοστίσουνστη σερβική ομάδα.Όσο για την, θα πληρώσει κι εκείνη τη συμπεριφορά των οπαδών της στο ματς με την, με πρόστιμο που θα φτάσει τις

