Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Χάλκινο μετάλλιο ο Καραλής στο επί κοντώ - Δείτε βίντεο

Τεράστιος Εμμανουήλ Καραλής έγραψε το όνομά του με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του ελληνικού στίβου το βράδυ της Κυριακής (03/03)!

Ο 24χρονος Έλληνας άλτης, που έψαχνε εδώ και καιρό ένα μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, έσπασε το «ρόδι» στο Παγκόσμιο κλειστού στίβου της Γλασκώβης, πραγματοποιώντας σπουδαία εμφάνισης... ζωής!

Συγκεκριμένα, ο «Μανώλο» βρέθηκε σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση στον τελικό του επί κοντώ, με αποτέλεσμα να πετάξει στα 5,85μ., που συνιστά την κορυφαία φετινή του επίδοση, και παράλληλα να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο!

