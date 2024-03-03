Ο κακός χαμός στο πρωτάθλημα μετά τα αποτελέσματα της τελευταίας (26ης) αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας της Σούπερ Λίγκας και ενόψει της έναρξης των playoffs και των playouts!

Ο Άρης ισοφάρισε την ΑΕΚ στο ροντέο του «Κλ. Βικελίδης» στις καθυστερήσεις (3-3) και σε συνδυασμό με το διπλό του ΠΑΟΚ στη Λαμία (0-2), την γκρέμισε από την κορυφή, εκεί όπου στρογγυλοκάθισε πάλι μόνος του ο «δικέφαλος του Βορρά»!

Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός, επικρατώντας εύκολα του Βόλου (3-0), σκαρφάλωσε 3ος, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό 4ο, καθώς οι «πράσινοι» πέταξαν δύο βαθμούς (2-2) στο Ηράκλειο κόντρα στον ΟΦΗ!

Φυσικά, η μάχη φούντωσε για τα καλά και σε ό,τι έχει να κάνει με την παραμονή, μετά τις ισοπαλίες σε Καισαριανή και Γιάννενα!

Τα αποτελέσματα της τελευταίας (26ης) αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκας:

Άρης-ΑΕΚ 3-3

ΠΑΣ Γιάννινα-Ατρόμητος 1-1

Κηφισιά-Παναιτωλικός 2-2

Λαμία-ΠΑΟΚ 0-2

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός 2-2

Ολυμπιακός-Βόλος 3-0

Πανσερραϊκός-Αστέρας Τρίπολης 2-1

H τελική βαθμολογία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος:

Κληρώνει σε playoffs και playouts

Θυμίζουμε, αύριο, Δευτέρα 13 Μαρτίου, θα διεξαχθεί η κλήρωση για τα playoffs και τα playouts της φετινής σεζόν στη Stoiximan Super League. Η διαδικασία, όπως έγινε γνωστό, θα πραγματοποιηθεί ως εξής: Στις 15:00 θα διεξαχθεί η κλήρωση για τα playoffs και στις 15:15 για τα playouts, στα γραφεία της Λίγκας. Η κλήρωση, εξάλλου, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, θα διεξαχθεί με υβριδικό σύστημα, ήτοι με ηλεκτρονική παραγωγή 500 διαφορετικών σεναρίων και εν συνεχεία χειροκίνητη κλήρωση ενός εξ αυτών για τα playoffs και ενός για τα playouts.

Την Τετάρτη, δε, θα γίνει ο ορισμός των αγώνων (οι ώρες δηλαδη) τόσο στα playoffs όσο και στα playouts.

Η σέντρα στα δύο μίνι πρωταθλήματα έχει προγραμματιστεί για το διήμερο 9 και 10 Μαρτίου και η 2η αγωνιστική για τις 16 και 17 του ίδιου μήνα. Ωστόσο, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει αίτημα της ΕΠΟ στη Λίγκα, προκειμένου να αναβληθεί η 2η αγωνιστική, ώστε να συγκεντρωθούν νωρίτερα οι διεθνείς ενόψει των playoffs του EURΔ για την Εθνική μας. Ένα αίτημα, το οποίο επίσης θα συζητηθεί αύριο…

Οι ημερομηνίες των playoffs και των playouts:

