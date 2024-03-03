Superleague: Ψυχρολουσία για ΑΕΚ στο τελευταίο λεπτό, 3-3 με τον Άρη

Έριξε την ΑΕΚ από την κορυφή με πέναλτι στο φινάλε ο Μορόν. Σε ένα ματς-διαφήμιση του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο επτάψυχος Άρης ήρθε ισόπαλος 3-3 με την «Ένωση» στο Χαριλάου για την 26η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα προηγήθηκε, αλλά είδε τους Θεσσαλονικείς να παίρνουν προβάδισμα στις αρχές του δευτέρου μέρους, κάτι το οποίο όχι μόνο δεν την επηρέασε, αλλά την έκανε καλύτερη, κάνοντας την ανατροπή. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι σε ένα φινάλε θρίλερ κέρδισαν πέναλτι από χέρι του Βίντα και ο Μόρον ήταν εύστοχος, χαρίζοντας τον βαθμό στην ομάδα του.

Τα γκολ για την ομάδα του Άκη Μάντζιου οι Φετφατζίδης, Σαβέριο και Μορόν, ενώ από την άλλη για τους «κιτρινόμαυρους» οι Άμραμπατ, Βίντα και Πόνσε.

Έτσι, η ΑΕΚ έπεσε από την κορυφή και με 59 βαθμούς είναι στο -1 από τον ΠΑΟΚ (60β.) που πέρασε από τη Λαμία, ενώ είναι στο +2 από τον Ολυμπιακό (57β.) και στο +3 από τον Παναθηναϊκό (56β.). Από την άλλη, ο Άρης παρέμεινε στην 5η θέση με 42 πόντους και στρέφει την προσοχή του στη ρεβάνς με τον Παναιτωλικό (06/03, 19:00) με φόντο τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betssson.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με αρκετές αλλαγές η ενδεκάδα του Άρη, με το μυαλό του Άκη Μάντζιου να είναι και στη ρεβάνς του Κυπέλλου Betsson με τον Παναιτωλικό. Με διάταξη 4-2-3-1 ο Κουέστα ήταν στην εστία, με τους Φαμπιάνο και Μπράμπετς στα στόπερ, ενώ στη δεξιά πλευρά της άμυνας ήταν ο Φατόρε και στην αριστερή ο Μοντόγια. Δίδυμο στη μεσαία γραμμή οι Ζουλ και Βεστράτε, με τους Σαβέριο (αριστερά) και Παναγίδη (δεξιά) στα άκρα. Σε ρόλο επιτελικού μέσου ο Φετφατζίδης και στην κορυφή της επίθεσης ο Ανσαριφάρντ.

Αλλαγές προσώπων είχε και ο Ματίας Αλμέιδα στη σύνθεση της ΑΕΚ. Με τον γνωστό σχηματισμό 4-4-1-1, ο Στάνκοβιτς ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Ρότα, Βίντα, Κάλενς και Χατζισαφί. Σε ρόλο αμυντικού χαφ ο Γιόνσον, έχοντας πιο μπροστά του τον Λιούμπισιτς (πρώτη φορά βασικός), με τους Ελίασον (αριστερά) και Άμραμπατ (δεξιά) στα πλάγια. Φανέλα βασικού ο Μάνταλος ως περιφερειακός επιθετικός, με τον Πόνσε να κινείται πιο μπροστά του.

Το ματς:

Καλύτερο ξεκίνημα έκανε η ΑΕΚ στο παιχνίδι, που είχε την κυκλοφορία και τη διάθεση να έχει την κατοχή της μπάλας στα πόδια της. Στο 6’ απείλησε για πρώτη φορά μετά την εκτέλεση φάουλ στα αριστερά, ο Πόνσε πήρε την πρώτη κεφαλιά, τη δεύτερη ο Κάλενς, με τον Κουέστα να διώχνει σε κόρνερ. Οι φιλοξενούμενοι «χτυπούσαν» από τη δεξιά με τον Άμραμπατ, που δημιουργούσε πολλά προβλήματα στον Μοντόγια και στο 8’ ο Μαροκινός πάτησε περιοχή και έκανε τη σέντρα-σουτ, με τον Φατόρε να διώχνει σε κόρνερ προ του Ελίασον.

Η «Ένωση» είχε το πάνω χέρι, ο Άρης αδυνατούσε να κρατήσει την μπάλα στα πόδια του και στο 13’ ο Άμραμπατ κέρδισε πέναλτι! Τρομερή συμμετοχή του Γιόνσον στη φάση, που έκλεψε υπέροχα στο κέντρο και βρήκε με ιδανική μπαλιά τον Μαροκινό, ο οποίος ανατράπηκε στην περιοχή από το άτσαλο μαρκάρισμα του Μοντόγια, για το οποίο είδε την κίτρινη κάρτα. Ο Άμραμπατ ανέλαβε την εκτέλεση, ανοίγοντας το σκορ με χτύπημα στην αριστερή γωνία του Κουέστα για το 1-0.

Οι Θεσσαλονικείς είχαν την πρώτη τους στιγμή στο 24’, όταν ο Φετφατζίδης που έκανε ωραία ενέργεια μοίρασε στον Ανσαριφάρντ, ο οποίος σούταρε από δύσκολη γωνία, με την μπάλα να περνάει παράλληλα από την εστία του Στάνκοβιτς.

Ισορροπημένο το ματς στη συνέχεια, ο Λιούμπισιτς είδε την κάρτα στο 26’ για μαρκάρισμα στον Ζουλ, ενώ ο Ρότα στο 32’ προσποιήθηκε ωραία και σούταρε, με τον Κουέστα να μπλοκάρει. Η ΑΕΚ άρχισε να γίνεται -ξανά- επικίνδυνη, στο 39’ ο Κάλενς βρήκε χώρο και δοκίμασε το πόδι του, αλλά ο Κουέστα είχε απάντηση, ενώ στο 41’ έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Λιούμπισιτς: Ωραία συνεργασία από τα δεξιά, ο Γιόνσον είδε υπέροχα τον Ελίασον, ο οποίος πάσαρε στον 24χρονο μέσο, που έκανε δυνατό σουτ, αλλά ο Κουέστα έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Ο Άρης έβγαλε αντίδραση στο καλό διάστημα της ΑΕΚ, σκοράροντας στο 42’ με τον Φετφατζίδη, που έφυγε στην πλάτη της άμυνας και τελείωσε τη φάση, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε αφού ήταν σε θέση οφσάιντ. Παρόλα αυτά οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν στην επόμενη φάση να βρουν το γκολ της ισοφάρισης για το 1-1! Συγκεκριμένα, στο 44’ ο Ανσαριφάρντ πήρε την κεφαλιά, κενό ανάμεσα στους Κάλενς και Βίντα, ο Φετφατζίδης κατάφερε να πάρει την μπάλα και να περάσει τον Στάνκοβιτς, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα, στη τελευταία φάση του πρώτου μέρους.

Δύο αλλαγές για τον Άρη με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, οι Μορόν και Ρόουζ αντικατέστησαν τους Ανσαριφάρντ και Φαμπιάνο. Καλύτερο ξεκίνημα από τους γηπεδούχους, που κατάφεραν στο 49’ να σκοράρουν το 2-1! Ο Σαβέριο έκανε το σουτ στην περιοχή με τον Στάνκοβιτς να αποκρούει, η άμυνα της ΑΕΚ δεν απομάκρυνε, με τον 24χρονο να παίρνει το ριμπάουντ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ανατρέποντας το σκορ.

Παρόλα αυτά, ο Άρης δεν κατάφερε να πατήσει στο υπέρ του σκορ, με την ΑΕΚ να βγάζει αντίδραση και να έχει τον έλεγχο στη συνέχεια. Στο 54’ ο Άμραμπατ έβγαλε τη σέντρα, αλλά ο Ελίασον δεν κατάφερε να πάρει την κεφαλιά και στην επόμενη φάση η «Ένωση» ισοφάρισε σε 2-2! Φάση διαρκείας στην περιοχή του Άρη, ο Γιόνσον έκανε το σουτ αλλά ο Κουέστα απέκρουσε, ο Φατόρε προσπάθησε να απομακρύνει, με την μπάλα να πηγαίνει στον Βίντα, ο οποίος από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα είχε το πόδι πατημένο στο γκάζι, στο 57’ ο Άμραμπατ είδε τον Λιούμπισιτς στην περιοχή, ο Κροάτης κατέβασε και εκτέλεσε, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Κουέστα. Έτσι, στο 67' οι «κιτρινόμαυροι» κατάφεραν να μετουσιώσουν την ανωτερότητά τους σε γκολ, με τον Ελίασον να σεντράρει στον Πόνσε, που σκόραρε με δυνατή κεφαλιά το 3-2.

Στο 75' ο Κουέστα σταμάτησε τον Τσούμπερ σε τετ α τετ, ενώ το παιχνίδι στο φινάλε έγινε ροκ. Ο Άρης βελτίωσε την απόδοσή του και στο 88' ο Σιδηρόπουλος καταλόγισε πέναλτι του Πινέδα στον Μορόν, αλλά το VAR τον κάλεσε να το δει, με τον Έλληνα ρέφερι να παίρνει πίσω την απόφασή του αφού ο Μεξικανός δεν βρίσκει τον φορ των «κίτρινων».

Οι Θεσσαλονικείς έψαξαν την ισοφάριση και στο φινάλε ο Σουλεϊμάνοφ εκτέλεσε ένα φάουλ από τα δεξιά, ο Βίντα βρήκε την μπάλα με το χέρι, με τον Άρη να κερδίζει πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Μορόν για το τελικό 3-3.

MVP: Μπορεί να μην πέτυχε κάποιο από τα τρία τέρματα της ΑΕΚ, αλλά ο Γιόνσον ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Έχει κάνει εξαιρετικό κλέψιμο και ιδανική μπαλιά στη φάση που κερδίζει πέναλτι ο Άμραμπατ, ενώ έμοιαζε απροσπέλαστος στο χώρο της μεσαίας γραμμής, έχοντας κερδίσει 8/11 μονομαχίες, με 8/10 μακρινές μπαλιές, 2 κλεψίματα και 90% επιτυχία στις μεταβιβάσεις του (62/69).

Η σφυρίχτρα: Πολλή δουλειά είχε να διαχειριστεί ο Σιδηρόπουλος σε ένα ροκ παιχνίδι. Δίνει σωστά το πέναλτι στον Άμραμπατ για το άτσαλο μαρκάρισμα του Μοντόγια, ενώ στο 88' ο Ρούπερτι στο VAR δικαίως τον φωνάζει να πάρει πίσω το πέναλτι που καταλόγισε υπέρ του Άρη, αφού ο Πινέδα δεν βρίσκει τον Μορόν. Στη φάση του 3-3 η ΑΕΚ «φωνάζει» ότι δεν υπήρχε φάουλ, με το οποίο οι Θεσσαλονικείς κέρδισαν το πέναλτι για το χέρι του Βίντα.

Άρης (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Φατόρε, Φαμπιάνο (46’ Ροζ), Μπράμπετς, Μοντόγια, Ζουλ (68’ Βέλεθ), Βερστράτε, Παναγίδης (77’ Σουλεϊμάνοφ), Φετφατζίδης (68’ Ρουπ), Σαβέριο, Ανσαριφαρντ (46’ Μορόν).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Στάνκοβιτς, Ρότα Κάλενς, Βίντα, Χατζισαφί, Γιόνσον, Λιούμπισιστς (63’ Πινέδα), Μάνταλος (63’ Τσούμπερ), Ελίασον (72’ Σιμάνσκι), Άμραμπαντ (63’ Πιζάρο), Πόνσε (72’ Αραούχο).

Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος

Α' Βοηθός: Πολυχρόνης Κωσταράς

Β' Βοηθός: Λάζαρος Δημητριάδης

4ος διαιτητής: Ιωάννης Παπαδόπουλος

VAR: Κλέι Ρουπέρτι (Ολλανδία)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.