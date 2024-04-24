Η Τσέλσι γνώρισε την πιο βαριά ήττα στην ιστορία της στην Premier League από την Άρσεναλ, η οποία κατάφερε να κερδίσει με 5-0 για την 29η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος.

Όπως συνηθίζεται στα γήπεδα όλου του κόσμου, μικροί φίλοι των ομάδων κρατούν χάρτινα πανό, με τα οποία ζητούν φανέλες του αγαπημένους τους ποδοσφαιριστή.

Αυτό δεν συνέβη στο «Emirates», όπου ένας πιτσιρικάς είχε το δικό του.

Ο μικρός φίλος της Τσέλσι, όπως βλέπετε παρακάτω, δεν ζητάει τη φανέλα κάποιου ποδοσφαιριστή των «μπλε».

«Δεν θέλω τη φανέλα σας. Θέλω να παλέψετε για τις δικές μας», γράφει το συγκινητικό μήνυμα του μικρού που έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, τόσο στην Αγγλία όσο και στο εξωτερικό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.