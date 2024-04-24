«Βόμβα» Αταμάν για το μέλλον του: Θα πάμε στο Final 4 αλλιώς…



Δείτε όσα δήλωσε ο Τούρκος προπονητής, που εμφανίστηκε αισιόδοξος και αποφασισμένος για το μέλλον του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πιστεύω ότι δεν αξίζαμε να κερδίσουμε. Χάσαμε 10 βολές. Κάναμε πολλά λάθη και ειδικά στα τελευταία 2 λεπτά, λάθη μέσα στη ρακέτα. Όλοι, παίκτες, σταφ και σύλλογος είχαν κάνει ένα φεστιβάλ πριν από το παιχνίδι. Όλοι μαζί δεν αξίζαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι...»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.