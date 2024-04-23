Ο Παναθηναϊκός AKTOR έχασε αρίθμητα ριμπάουντ και βολές, έκανε πολλά αβίαστα λάθη στο φινάλε και ηττήθηκε 91-87 από τη Μακάμπι, η οποία πήρε προβάδισμα 1-0 στη σειρά και το πλεονέκτημα έδρας

Ο Παναθηναϊκός AKTOR μπήκε δυνατά στο ματς και προηγήθηκε από νωρίς 5-2 με Μήτογλου και Ναν, βγάζοντας εξαιρετικές άμυνες στα πρώτα λεπτά. Ο Μπράουν με τρίποντο ισοφάρισε (5-5), ενώ ο Ναν απάντησε με λέι απ για το 7-5. Ο Κοέν έφερε ξανά το ματς στα ίσα (7-7), ενώ στην επόμενη επίθεση έβαλε μπροστά τη Μακάμπι με 7-9. Ο Νίμπο με φόλοου έγραψε το 11-14 μετά από τρίποντο του Κοέν, όμως ο Γκριγκόνις ισοφάρισε σε 14-14 με δικό του μακρινό σουτ. Ο Μπράουν πήγε απρόσκοπτα στο καλάθι (14-16), ενώ ο Μπόλντγουιν έβαλε τρεις βολές για το 14-19. Ο Γκριγκόνις μείωσε με νέο τρίποντο, ενώ ο Σλούκας ακολούθησε με δικό του για το 20-21. Ο Λιθουανός έβαλε ξανά σουτ από τα 6,75μ. και ισοφάρισε σε 23-23, ενώ ο Λεσόρ κάρφωσε εμφατικά για το 25-25. Η πρώτη περίοδος έληξε 25-26 με μία βολή του Ριβέρο.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Γκραντ έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους (27-26), όμως ο Μπλατ απάντησε με τρίποντο μετά την επαναφορά (27-29). Ο Βιλντόσα έβαλε τρελό τρίποντο για το 31-29, ενώ ο Λεσόρ ακολούθησε με καλάθι από κοντά για το 33-29. Ο Γκραντ σκόραρε με τρομερή ατομική ενέργεια (35-30), ενώ ο ανεβασμένος Λεσόρ γύρισε ωραία και ευστόχησε από κοντά για το 37-30. Ο Βιλντόσα βρήκε στόχο ξανά από μακριά, ενώ στην επόμενη επίθεση σηκώθηκε από τα 8 μετρά και σκόραρε ξανά για το 43-32. Ο Κόλσον έκοψε τη φόρα των γηπεδούχων με γκολ-φάουλ (43-35), ενώ εκμεταλλεύτηκε το μις ματς με τον Γκριγκόνις για το 44-37. Ο Χουάντσο πήρε την ασίστ του Σλούκα (46-37), ενώ ο Λεσόρ κάρφωσε με μανία για το 48-39. Ο Σλούκας με δικές του βολές έγραψε το 50-40, ενώ ο Κλίβελαντ πήγε στη γραμμή και διαμόρφωσε το 50-42 του ημιχρόνου.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Μπόλντγουιν μείωσε αμέσως από κοντά (50-44), ενώ ο Μήτογλου έβαλε δύο βολές για το 52-44. Ο Σλούκας έκλεψε την μπάλα και έβαλε εύκολο λέι απ (54-44), ενώ ο Γκριγκόνις πήρε αντιαθλητικό και υπέγραψε το 56-44. Ο Κόλσον απάντησε με τρίποντο και μείωσε σε 56-47, ενώ ο Μήτογλου έβαλε πολύ περίεργο καλάθι για το 58-47. Ο Μπράουν και ο Νίμπο μείωσαν, όμως ο Λεσόρ κάρφωσε εμφατικά για το 60-51. Ο ανεβασμένος Μπράουν ευστόχησε από μακριά για το 60-54, όμως ο Μήτογλου με ακόμη μία ασίστ του Σλούκα έγραψε από κοντά το 62-54 με χουκ. Ο αρχηγός των γηπεδούχων έβαλε δύο βολές (64-54), ενώ ο Κλίβελαντ απάντησε με ακροβατικό γκολ φάουλ και ο Ριβέρο με καλάθι από κοντά για το 64-59. Ο Λεσόρ και ο Γουέμπ αντάλλαξαν καρφώματα (66-61), ενώ ο Καλαϊτζάκης με βολές μετά από φοβερή τάπα υπέγραψε το 70-63 του τρίτου δεκαλέπτου.

Το τελευταίο δεκάλεπτο, ωστόσο, ήταν μία πανωλεθρία για τους πράσινους. Καθ' όλη τη διάρκεια του δεκαλέπτου δεν πήγε τίποτε καλά, με αποτέλεσμα η Μακάμπι να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ και να κατακτήσει τη νίκη με 87-91.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.