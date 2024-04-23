Μία πολύ σοβαρή είδηση μεταφέρουν αγγλικά Μέσα, σύμφωνα με τα οποία δύο ποδοσφαιριστές ομάδας της Premier League συνελήφθησαν για υπόθεση βιασμού.

Συγκεκριμένα, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο παίκτες ηλικίας 19 ετών, που παίζουν στον ίδιο σύλλογο και εμπλέκονται σε βιασμό που φέρεται να έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή (19/04).

Αμφότεροι έχουν βγει από το κρατητήριο έχοντας καταβάλει εγγύηση, με την αστυνομία να διεξάγει έρευνα για την υπόθεση.

«Δύο άτομα συνελήφθησαν, ο ένας ως ύποπτος για βιασμό και ο άλλος για συνεργία και υπόθαλψη βιαστή» ανέφερε εκπρόσωπος των αρχών, σύμφωνα με τη Sun.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.