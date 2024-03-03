Superleague: Ο Πανσερραϊκός 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης - Στον +8 από τη ζώνη υποβιβασμού

Λιοντάρια… δάγκωσαν τον Αστέρα Τρίπολης! Με τον Αμρ Ουάρντα να κάνει μεγάλο ματς και να σκοράρει δύο φορές, εκμεταλλευόμενος τα λάθη των αντιπάλων του, ο Πανσερραϊκός κατάφερε να λυγίσει με 2-1 τους Αρκάδες που έπαιζαν από το 68’ με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Γιαμπλόνσκι.

Στους 27 βαθμούς και στο +8 από τη ζώνη του υποβιβασμού οι Σερραίοι που πρέπει πλέον να νιώθουν ασφαλείς, ενώ οι Αρκάδες έχουν σωθεί επί της ουσίας και πρέπει να βρουν το κίνητρο για τα playouts!

Στους 31 πόντους έμεινε η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς, η οποία παρατάχθηκε με πολλές αλλαγές και μπαίνει ως 7η στην έξτρα διαδικασία.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 κατέβασε τον Πανσερραϊκό ο Πάμπλο Γκαρσία. Ο Χόβαν στην εστία και οι Ντανκερλούι, Μπέργκστρεμ, Διαμαντής, Πεταυράκης στην άμυνα. Ουεντραόγκο, Στάικος στα χαφ, με τους Μούργο, Ουάρντα, Πηλέα στη μεσοεπιθετική τριπλέτα. Μοναδικός προωθημένος ο Άλεξιτς.

Ίδια διάταξη και για τον Αστέρα Τρίπολης από τον Μίλαν Ράσταβατς. Στο τέρμα ο Παπαδόπουλος, έχοντας στην τετράδα της άμυνας τους Λύρατζη, Χριστόπουλο, Πίτσου, Άλβαρες. Γιαμπλόνσκι, Σουρλής το δίδυμο στον άξονα και οι Καλτσάς, Ζουγλής, Σίτο στην τριάδα μπροστά τους. Ο Μάντζης ήταν στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς

Καλύτερος ήταν ο Πανσερραϊκός στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας περισσότερες ευκαιρίες για να σκοράρει. Ο Αστέρας από την άλλη φαινόταν… απογοητευμένος από το γεγονός πως έμεινε εκτός εξάδας. Προσπαθούσε, βέβαια, αρκετά αλλά δημιουργικά δεν ήταν καλός.

Οι γηπεδούχοι είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή στο 13ο λεπτό, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Πεταυράκης πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ! Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία δεν σταμάτησε εκεί και συνέχιζε να απειλεί, ενώ στο 20ο λεπτό έφτασαν μια ανάσα πριν το γκολ. Συγκεκριμένα, ο Πηλέας πήρε μια κοντινή κεφαλιά, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι της αντίπαλης εστίας. Δυο λεπτά αργότερα απείλησε ο Αστέρας για πρώτη φορά στο παιχνίδι, όταν ο Ζουγλής έκανε μια φοβερή μπαλιά στον Μάντζη, ο Έλληνας φορ έφυγε μόνος του, έκανε ένα σκαφτό πλασέ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι της εστίας του Χόβαν!

Ο άτυχος του πρώτου ημιχρόνου ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος στην αρχή του αγώνα πάτησε άσχημα σε μια φάση και στο 29’ βγήκε από το παιχνίδι γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει, στην πρώτη του εμφάνιση μετά από δυο μήνες. Στο 45+2’ ο Πανσερραϊκός κέρδισε πέναλτι μετά από σπρώξιμο του Λύρατζη στον Ουάρντα, με τον Αιγύπτιο να πέφτει εύκολα, αλλά ο ρέφερι έδειξε αμέσως την άσπρη βούλα. Δυο λεπτά αργότερα, ο Ουάρντα εκτέλεσε εύστοχα από τα 11 βήματα, με τον Αστέρα ωστόσο να ισοφαρίζει στο 45+6’, όταν μετά από απίστευτη μπαλιά του Ζουγλή, ο Καλτσάς με τρομερό μονοκόμματο πλασέ έγραψε το 1-1, σκορ με το οποίο πήγαν οι δυο ομάδες στα αποδυτήρια.

Με τον ίδιο ρυθμό μπήκε ο Πανσερραϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, έχοντας μια μεγάλη ευκαιρία στο 58ο λεπτό. Συγκεκριμένα, ο Άλεξιτς έφυγε τετ-α-τετ και πήγε να κρεμάσει τον Τσιφτσή, αλλά ο Έλληνας κίπερ πρόλαβε, βγήκε και τελικά μπλόκαρε. Οι δυο προπονητές στη συνέχεια έκαναν αλλαγές, με αποτέλεσμα ο ρυθμός να πέσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα.

Ο Γιαμπλόνσκι που είχε κίτρινη από το πρώτο ημίχρονο, στο 68’ πήγε με τις τάπες στον Ουάρντα και αντίκρισε την δεύτερη με αποτέλεσμα να αφήσει τον Αστέρα με 10 παίκτες. Το έργο των Αρκάδων έγινε ακόμα πιο δύσκολο, όταν στο 78’ ο Πανσερραϊκός πήρε εκ νέου προβάδισμα για το 2-1. Μετά από ωραία σέντρα του Τομάς, ο Ουάρντα με σουτ στην κίνηση νίκησε τον Τσιφτσή, o οποίος έκανε κάκιστη εκτίμηση, για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του.

Τα λεπτά περνούσαν, οι Αρκάδες είχαν κάποιες ευκαιρίες για γκολ, ωστόσο δεν τις εκμεταλλεύτηκαν, με τον Πανσερραϊκό να κρατάει μια σπουδαία νίκη στα χέρια του που τον έκανε να ανασάνει βαθμολογικά.

MVP: Ο Αμρ Ουάρντα ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, καθώς πέτυχε τα δυο γκολ του Πανσερραϊκού και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Η σφυρίχτρα: Ο Ευαγγέλου δίνει το πέναλτι στον Πανσερραϊκό για σπρώξιμο του Λύρατζη στον Ουάρντα, αλλά η επαφή είναι πολύ light. Δεν υπάρχει δυναμόμετρο για να ξέρουμε αν τον έσπρωξε δυνατά, αλλά αυτό δεν φαίνεται από το ριπλέι. Η αποβολή του Γιαμπλόνσκι είναι σωστή.

