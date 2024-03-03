Ο ΟΦΗ προηγήθηκε δύο φορές, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε ισάριθμες με το τελικό 2-2 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων στο «Θ. Βαρδινογιάννης» στην 26η και τελευταία αγωνιστική της Super League. Ένα αποτέλεσμα που «έριξε» τον Παναθηναϊκό στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα στο φίνις της κανονικής περιόδου. Οι Χιμένεθ (21’) και Ισέκα (81’ πέναλτι) έδωσαν το προβάδισμα στον ΟΦΗ, οι Ιωαννίδης (36’) και Σπόραρ (83’) ισοφάρισαν και τις δύο φορές για τους «πράσινους», που έχασαν πάρα πολλές ευκαιρίες και είχαν δοκάρι στο 54’ με τον Ιωαννίδη.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να αιφνιδιάσει τον Παναθηναϊκό και μόλις στο 2ο λεπτό από σέντρα του Τοράρινσον, ο Λάρσον σούταρε δυνατά δίπλα απ’ τα δοκάρια του Ντραγκόφσκι, ενώ στο 6’ το σουτ του Ισέκα βρήκε σε ετοιμότητα τον Πολωνό γκολκίπερ που μπλόκαρε σταθερά.

Στο 14’ ο Βαγιαννίδης έπαιξε το ένα-δύο με τον Μπερνάρ και πάτησε στην περιοχή, αποφεύγοντας τον Βούρο, όμως δεν μπόρεσε να γυρίσει με προβολή την μπάλα και στη συνέχεια συγκρούστηκε με τον Μπάουμαν, αντικρίζοντας την κίτρινη κάρτα.

Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα στο 21’ με το πολύ ωραίο γκολ του Χιμένεθ. Ο Ισέκα «έσπασε» γρήγορα την μπάλα στον Ισπανό, ο οποίος μπήκε κάθετα στην περιοχή και με εξαιρετικό τελείωμα λίγο έξω απ’ το «κουτί» έκανε το 1-0 για τον ΟΦΗ.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να πιέζει περισσότερο μετά το ημίωρο και στο 36’ βρήκε το γκολ της ισοφάρισης. Ο Μπερνάρ κράτησε την μπάλα έξω απ’ την περιοχή παρά το ασφυκτικό μαρκάρισμα δύο παικτών και την κατάλληλη στιγμή έβγαλε κάθετη πάσα στον Ιωαννίδη που με ωραίο πλασέ, έκανε το 1-1 για τους «πράσινους».

Στο 38’ ο Μπακασέτας είχε ένα σουτ έξω απ’ την περιοχή που κόντραρε κι έφυγε κόρνερ, ενώ στο 44’ από ατομική ενέργεια και σουτ του Παλάσιος, ο Μπάουμαν έκανε σπουδαία επέμβαση στη γωνία του.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και στο 46’ πάτησαν για πρώτη φορά στην περιοχή του ΟΦΗ, με τον Ιωαννίδη να «σερβίρει» προς τον Μπακασέτα, ο οποίος δεν πλάσαρε σωστά, στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Στο 52’ το σουτ του Παλάσιος βρήκε σε ετοιμότητα τον Μπάουμαν, ενώ στο 54’ από άλλη μία κάθετη πάσα του Μπερνάρ προς τον Ιωαννίδη, ο Έλληνας φορ βγήκε σε τετ-α-τετ, αλλά το πλασέ του χτύπησε στο δοκάρι κι έφυγε άουτ.

Ο Μπάουμαν έκανε στο 62’ τρομερή επέμβαση στην κεφαλιά του Ακαϊντίν μετά από σέντρα του Μπερνάρ, ενώ στο 64’ από το σουτ του Μπακασέτα, ο Τοράρινσον έβαλε σωτήρια προβολή για την ομάδα του κι έδιωξε σε κόρνερ.

Στο 65’ η κεφαλιά του Ούγκο απ’ το κόρνερ του Μπακασέτα, ενώ στο 75’ ο ΟΦΗ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Λάρσον από τον Τσέριν, το οποίο καταλόγισε από σχετική ενημέρωση από τον VAR Παπαπέτρου κι on field review του ιδίου στο μόνιτορ. Ο Ισέκα ανέλαβε την εκτέλεση στο 81’ και νίκησε τον Ντραγκόφσκι, παρά την προσπάθεια του Πολωνού γκολκίπερ, κάνοντας το 2-1 για τον ΟΦΗ.

Η «απάντηση» του Παναθηναϊκού ήταν άμεση, με τον Σπόραρ να ισοφαρίζει σε 2-2 στο 83’. Από χαμηλή σέντρα του Μαντσίνι, ο Σλοβένος φορ μπήκε στην πορεία της μπάλας και με απευθείας εκτέλεση ισοφάρισε εκ νέου για τους «πράσινους».

Στο 88’ από σέντρα του Μλαντένοβιτς, ο Σπόραρ με καρφωτή κεφαλιά έστειλε την μπάλα λίγο πάνω απ’ το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε για χέρι του Λουκάο.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: 25’ Τοράρινσον, 42’ Βούρος, 49’ Μπάκιτς, 80’ Αμπάντα, 81’ Ισέκα, 90’+3’ Λουκάο - 14’ Βαγιαννίδης, 25’ Μπακασέτας, 90’+5’ Ακαϊντίν

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Τραϊανός Δέλλας): Μπάουμαν, Λάρσον, Τοράρινσον, Λαμπρόπουλος, Μεγιάδο, Μπάκιτς (74’ Γκλάζερ), Μπακού (74’ Λουίζ Φελίπε), Αποστολάκης (59’ Αμπάντα), Χιμένεθ (59’ Ριέρα), Ισέκα (87’ Λουκάο).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης (70’ Κώτσιρας), Ακαϊντίν, Ούγκο, Μλαντένοβιτς, Ζέκα (70’ Σπόραρ), Τσέριν, Παλάσιος (70’ Μαντσίνι), Μπακασέτας, Μπερνάρ, Ιωαννίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

