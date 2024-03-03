Superleague: Πρωταθλητής περιόδου ο ΠΑΟΚ, 2-0 στη Λαμία

Με τον Τάισον να «ξεκλειδώνει» την άμυνα της Λαμίας στο 71' και τον Μπάμπα να «καθαρίζει» τη δουλειά στο 90+2', ο ΠΑΟΚ πέρασε από τη Λαμία, φεύγοντας από το «Αθανάσιος Διάκος» με το διπλό (0-2), ενώ στέφθηκε και πρωταθλητής περιόδου..

Στο μυαλό του κόουτς:

Ο Λεωνίδας Βόκολος παρέταξε τη Λαμία με σύστημα 3-5-2. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Κοσέλεφ, με τους Τζανετόπουλο, Κορνέζο και Παπαδόπουλο να βρίσκονται στην τριάδα της άμυνας. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής ξεκίνησαν οι Στάνκο, Νούνιες, Αμαράλ, Σλίβκα και Μαρτίνεθ, με τους Τσιλούλη και Μάλτσι να βρίσκονται στην δίδυμο της επίθεσης.

Από την άλλη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου διατήρησε το κλασικό 4-2-3-1 για τον ΠΑΟΚ. Στο τέρμα ξεκίνησε ο Κοτάρσκι, με τους Ότο, Κεντζιόρα, Κουλιεράκης και Μπάμπα να αποτελούν την αμυντική τετράδα. Στις θέσεις του άξονα ξεκίνησε το δίδυμο Μεϊτέ-Οζντόεφ, με τους Ζίβκοβιτς και Τάισον να αγωνίζονται στις δύο πτέρυγες, με τον Σαμάτα να ξεκινά στην κορυφή της επίθεσης και τον Κωνσταντέλια πιο πίσω του σε ελεύθερο ρόλο.

Το ματς:

Αναγνωριστικά ήταν τα πρώτα λεπτά στο «Αθανάσιος Διάκος», με τον ΠΑΟΚ από το πρώτο κιόλας λεπτό να έχει την κατοχή της μπάλας και να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό, την ίδια ώρα όπου η Λαμία από την πλευρά της να τηρούσε… στάση αναμονής, περιμένοντας υπομονετικά πίσω στην άμυνα.

Μετά από ένα μέτριο πρώτο δεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι άρχισαν σιγά-σιγά να ανεβάζουν στροφές, απειλώντας για πρώτη φορά στο 11ο λεπτό, με το συρτό και δυνατό φάουλ του Τάισον από πλάγια θέση, να μπλοκάρει σταθερά ο Κοσέλεφ. Δευτερόλεπτα αργότερα, οι Θεσσαλονικείς απείλησαν εκ νέου, όταν μετά από ωραία build up, ο Τάισον έσπασε την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής, εκεί όπου ο Μεϊτέ υπό πίεση έστειλε την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Στο 14’, ήταν η σειρά του Ζίβκοβιτς να δημιουργήσει επικίνδυνη στιγμή, με τον Σέρβο να εκτελεί απευθείας το κόρνερ από τα δεξιά και τον Κοσέλεφ να βγάζει με υπερένταση! Τρία λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά της Λαμίας να κάνει αισθητή την παρουσία της με το δυνατό σουτ του Νούνιες στην κίνηση να βγάζει δύσκολα στυην κάτω δεξιά του γωνία ο Κοτάρσκι.

Η πίεση και η υπομονή που έδειξε ο ΠΑΟΚ στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του έφερε καρπούς στο 22’, με το πολύ ωραίο σουτ του Κωνσταντέλια από τον άξονα να περνάει ελάχιστα δίπλα από την αντίπαλη εστία. Στο 25’, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου… άγγιξε το γκολ με τον Σαμάτα, ο οποίος προ κενής εστίας και με τον Κοσέλεφ εξουδετερωμένο, δεν έκανε καν τελική από τη μικρή περιοχή! Μάλιστα, ο Τανζανός φορ βγήκε στο 36’ με αναγκαστική αλλαγή λόγω προβλήματος στη μέση χαμηλά.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα, συνεχίζοντας να ρίχνει βαρύτητα στην ανάπτυξή του από τα αριστερά. Μέχρι το φινάλε του ημιχρόνου, είχε ακόμα τρεις στιγμές με το σουτ του Οζντόεφ στο 40’ να βρίσκει στα σώματα, το φάουλ του Ρώσου στο 43’ να φεύγει ψηλά άουτ, ενώ στο 45+2’ ο Ότο δεν βρίσκε στόχο από καλή θέση. Στο φινάλε, η Λαμία απείλησε με τον Τσιλούλη, τον οποίο και έκοψε εύκολα ο Κοτάρσκι.

Διαφορετικό ήταν το σκηνικό στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, εκεί όπου η Λαμία, μη έχοντας ουσιαστικά να χάσει κάτι από το ματς, «αναθάρρευε», βγαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο με διάθεση να πιέσει ψηλά και να βγει από την άμυνά της. Σαν αποτέλεσμα αυτού, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν πολλούς ανοικτούς χώρους και διαδρόμους προς την αντίπαλη εστία, απειλώντας συνεχώς τους γηπεδούχους.

Στο 51', μετά από κλέψιμο του Τάισον, ο Βραζιλιάνος έβγαλε την κάθετη στον Τόμας, ο οποίος από δύσκολη γωνία κέρδισε το κόρνερ από παρέμβαση του Κορνέζου. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Μεϊτέ πήρε την κεφαλιά από τη στημένη φάση με τον Κοσέλεφ να βγάζει εξ επαφής (!), ενώ, δύο λεπτά αργότερα, ο κίπερ των γηπεδούχων έβγαλε την «οβίδα» του Τάισον από μακριά.

Όσο περνούσε η ώρα, ο «δικέφαλος του βορρά», έκλεινε τη Λαμία στην περιοχή της, «βομβαρδίζοντάς» τη συνεχώς με καλές στιγμές. Ενδεικτική ήταν η φάση του 59', όπου μετά από ωραία κυκλοφορία, ο Ότο έδωσε στον Τόμας στην «καρδιά» της περιοχής, με το σου του Ισπανού να φεύγει πάνω από τα δοκάρια, ενώ, στο 62', το καλοζυγισμένο πλασέ του Κωνσταντέλια πέρασε λίγο δίπλα από τα αντίπαλα δοκάρια.

Στο 66', ήταν η σειρά του Κεντζιόρα να απειλήσει από στημένη φάση, με τον στόπερ των φιλοξενούμενων να αστοχεί από καλή θέση έπειτα από φάουλ του Τόμας. Τελικώς, οι κόποι του, αλλά και η ασφυκτική πίεση του «δικεφάλου» στο δεύτερο ημίχρονο απέφεραν καρπούς στο 71ο λεπτό, όταν σε μια φάση διαρκείας, η μπάλα έφτασε στον Τάισον, με τον έμπειρο εξτρέμ να πιάνει ένα ωραίο δυνατό συρτό σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στη δεξιά κάτω γωνία της εστίας για το 0-1!

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά, αφού ο ΠΑΟΚ προτίμησε να ρίξει στροφές, οι οποίοι ούτως η άλλως βρισκόντουσαν στα... κόκκινα για πάνω από ένα 25λεπτο. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» πέτυχε ένα ακόμη τέρμα και σε συνδυασμό με την ισοπαλία στης ΑΕΚ στο Χαριλάου, ανέβηκε στην πρώτη θέση και κατέκτησε τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή περιόδου.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

ΠΑΣ Λαμία (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Στάνκο, Τζανετόπουλος (81' Βασιλαντωνόπουλος), Παπαδόπουλος, Πέδρο Αμαράλ (81' Κοντονίκος), Νούνιες, Κορνέζος, Σλίβκα, Μαρτίνεθ (29’ Τζανδάρης), Τσιλούλης, Μάλτσι (60' Τσούκαλος).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Ότο (75' Βιεϊρίνια), Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Οζντόεφ (85' Τσιγγάρας), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς (75' Ντεσπόντοφ), Κωνσταντέλιας (85' Μουργκ), Τάισον, Σαμάτα (36’ Μπράντον Τόμας).

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Πουλικίδης

Βοηθοί: Ανδρέας Μεϊντάνας, Ιωάννης Καραγκιζόπουλος

Τέταρτος: Ανδρέας Γκάμαρης

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης, AVAR: Γιώργος Στεφανής

