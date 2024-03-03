Superleague: Θρίλερ χωρίς νικητή στην Καισαριανή - Στο 2-2 η Κηφισιά με τον Παναιτωλικό

Θρίλερ χωρίς νικητή στην Καισαριανή, όπου Κηφισιά και Παναιτωλικός έμειναν στο 2-2, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για τα playouts!

Δύο φορές προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι με τον καυτό Οζέγκοβιτς, ισάριθμες απαντήσεις βρήκαν οι Αγρινιώτες, που πήραν τον βαθμό χάρη στα τέρματα των Ζοάο Πέδρο και Μλάντεν.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι νεοφώτιστοι παρέμειναν στη 13η θέση της βαθμολογίας της Stoiximan Super League, με τους φιλοξενούμενους να βρίσκονται στο +1, μαζί με τον Βόλο.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε την ομάδα του ο Κώστας Μπράτσος, που είχε σταθερά κάτω από τα δοκάρια τον Αναγνωστόπουλο και τους Γκόμπελιτς, Βαφέα, Τεϊσέιρα, Μιλίτσεβιτς στην άμυνα. Στον άξονα βρέθηκαν οι Τσανάτζια-Σολόα, με τους Κρισιούμα, Μενέντες, Μπιφουμά πίσω από τον Οζέγκοβιτς.

Από την άλλη, πιστός στο 3-5-2 ο Γιάννης Πετράκης, με τον Τσάβες στο τέρμα και τους Οικονόμου, Μλάντεν, Στάγιτς στα στόπερ. Λιάβας και Τορεχόν επιλέχτηκαν στα άκρα, ενώ Τσιγγάρας, Φρ. Ντουάρτε και Χουάνπο επιλέχτηκαν σε πιο κεντρικό ρόλο – με τους Ζοάο Πέδρο και Λομόνακο μπροστά.

Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν καλύτερα το ματς αλλά μετά το άστοχο σουτ του Χουάνπι (2') είδαν τους παίκτες της Κηφισιάς να εξισορροπούν την κατάσταση. Ένα επικίνδυνο γύρισμα του Μπιφουμά στο 6' δεν βρήκε συμπαίκτη, ωστόσο στο 20' ένα σπρώξιμο του Οικονόμου στον Οζέγκοβιτς έφερε πέναλτι για τους γηπεδούχους.

Ο Σέρβος ανέλαβε ο ίδιος την εκτέλεση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, βάζοντας μπροστά στο σκορ την ομάδα του στο 23ο λεπτό.

Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να ανεβάσει τις γραμμές του και να ψάξει την ισοφάριση, ωστόσο αντιμετώπιζε πρόβλημα στην τελική πάσα. Εντέλει, οι παίκτες του Μπράτσου ήταν αυτοί που δημιούργησαν τις καλύτερες ευκαιρίες μέχρι την ανάπαυλα, με τον Μενέντες να πλασάρει λίγο άουτ στο 42' και τον Μπιφουμά να βλέπει σε δύο περιπτώσεις στις καθυστερήσεις τον Τσάβες να σταματά το σουτ του.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τους φιλοξενούμενους να ψάχνουν την ισοφάριση και να απειλούν με τους Λομόνακο και Ντουάρτε, που δεν μπόρεσαν να επωφεληθούν από τις κόντρες στο 49'.

Ο Ζοάο Πέδρο όμως ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός πέντε λεπτά αργότερα, όταν πήρε το... ριμπάουντ σε επέμβαση Αναγνωστόπουλου μετά από σουτ του Λομόνακο και έκανε το 1-1!

Πριν καλά καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί ωστόσο, η Κηφισιά ανέκτησε το προβάδισμα, με τον Οζέγκοβιτς να πιάνει στον ύπνο την αντίπαλη άμυνα και να σκοράρει στο 56' για το 2-1!

Ένα σουτ του Κρισιούμα από πλάγια θέση στο 60ό λεπτό ήταν άστοχο, με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να βγάζει εντυπωσιακά τον... κεραυνό του Ζοάο Πέδρο στο 76'.

Ο Αναγνωστόπουλος όμως δεν κατάφερε να πράξει αναλόγως και μετά το κόρνερ, με τον Μλάντεν να καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα από κοντά για το 2-2 στο 77ο λεπτό!

Ακολούθησε θρίλερ, με τον Κλωναρίδη να μην μπορεί να νικήσει με συρτό σουτ του Τσάβες στο 79' και τον Καρέλη να βλέπει την μπάλα να περνά ελάχιστα άουτ μετά την κεφαλιά του στο 84'.

Πέντε λεπτά αργότερα, ο Τσάβες έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά, όταν αποσόβησε το αυτογκόλ του Ζοάο Πέδρο μετά από εκτέλεση φάουλ, ενώ η τελευταία φάση του αγώνα ανήκε στον Τετέι, που δεν μπόρεσε να κάνει από κοντά την προβολή μετά την εκτέλεση φάουλ του Μιλίτσεβιτς στις καθυστερήσεις.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Κηφισιά (Κ. Μπράτσος): Αναγνωστόπουλος, Γκόμπελιτς, Βαφέας, Τεϊσέιρα, Μιλίτσεβιτς, Τσανάτζια (52' Γιόβαντσιτς), Σολόα, Κρισιούμα, Μενέντες (81' Τετέι), Μπιφουμά (68' Κλωναρίδης), Οζέγκοβιτς

Στον πάγκο: Νικοπολίδης, Παρράς, Σπίνος, Κωνσταντακόπουλος, Νίνης, Πρίτσας

Παναιτωλικός (Γ. Πετράκης): Τσάβες, Οικονόμου, Μλάντεν, Στάγιτς (77' Καρέλης), Λιάβας (64' Μαυρίας), Τορεχόν, Τσιγγάρας (72' Πέρες), Φρ. Ντουάρτε (72' Χατζηθεοδωρίδης), Χουάνπι, Ζοάο Πέδρο, Λομόνακο (64΄Σενγκέλια)

Στον πάγκο: Καπίνο, Μπρ. Ντουάρτε, Μπουζούκης

Διαιτητής: Γκορτσίλας

Βοηθοί: Νικολαΐδης, Διαμαντής

4ος: Τσέτσιλας

VAR: Τσακαλίδης, Σαμοΐλης



