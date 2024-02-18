Super League: Σπουδαία νίκη με 2-1 στον Βόλο ο ΠΑΣ Γιάννενα

Βρυχήθηκε στο Πανθεσσαλικό και πήρε τεράστια νίκη-ανάσα ο ΠΑΣ Γιάννινα. Οι Γιαννιώτες επικράτησαν με 2-1 του Βόλου για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League και σε ένα παιχνίδι που δεν υπήρχε... αύριο για εκείνους, κατάφεραν να πανηγυρίσουν ένα σπουδαίο «τρίποντο» που τους κρατάει ολοζώντανους στη μάχη για παραμονή στην κατηγορία.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο κομμάτι του ματς, προηγήθηκε με τον Κόντε, ενώ στάθηκε τρομερά άτυχε με τις αναγκαστικές αλλαγές των Εραμούσπε (ο καλύτερος του αγώνα στο πρώτο μέρος) και Νάγκι. Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με το απίστευτο γκολ του Ασεχνούν, αλλά ο Κόντε με δεύτερο τέρμα έδωσε τη νίκη στην ομάδα του, που έδειξε ψυχικά αποθέματα σε έναν «τελικό».

Έτσι, ο ΠΑΣ Γιάννινα «έπιασε» την Κηφισιά στους 16 βαθμούς και είναι -1 από τον Βόλο (17) που παραμένει στη 12η θέση που εξασφαλίζει την παραμονή, με τον Παναιτωλικό στους 18 πόντους, ο οποίος, όμως, έχει ματς λιγότερο.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Με διάταξη 4-2-3-1 παρέταξε τον Βόλο ο Άνχελ Λόπεθ, με τον Κόβατς στην εστία και τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Άλχο, Καλογερόπουλο, Ράσιτς και Μύγα. Στη μεσαία γραμμή οι Γκλάβτσιτς και Ντε Καμπς, με τους Ασεχνούν (αριστερά) και Ποπέσκου (δεξιά) στα πλάγια. Ο Κόμπα κινούνταν σε ρόλο επιτελικού μέσου, πίσω από τον Γκαρσία, που ήταν ο μοναδικός προωθημένος.

Από την άλλη, ο Μιχάλης Γρηγορίου, επέλεξε διάταξη 4-3-3 για τον ΠΑΣ Γιάννινα. Κάτω από τα δοκάρια ο Νάγκι, με στόπερ τους Μπακαδήμα-Εραμούσπε και στα άκρα της άμυνας τους Τούτου (δεξιά) και Κιάκο (αριστερά). Τριάδα στο κέντρο οι Λιάσος, Ριένστρα και Τζίνο, με τους Ροσέρο (δεξιά) και Παμλίδη (αριστερά) στα άκρα της επίθεσης και τον Κόντε στην κορυφή.

Το ματς:

Γρήγορος ο ρυθμός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το γκολ, που θα τους έδινε το προβάδισμα από νωρίς. Στο 4’ η πρώτη καλή στιγμή άνηκε στους γηπεδούχους, όταν ο Γκαρσία βρέθηκε φάτσα με τον Νάγκι, ο οποίος, όμως, βγήκε νικητής σε τετ-α-τετ σε διπλή φάση. Ο Βόλος συνέχισε να είναι ψηλά και στο 10’ ο Άλχο έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά, αλλά το πλασέ του Κόμπα στο πρώτο δοκάρι πέρασε άουτ.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΣ ήρθε στο 14’ από στατική φάση, με τον Ριένστρα να εκτελεί το κόρνερ, ο Εραμούσπε έκανε τη δυνατή κεφαλιά, αλλά ο Κόβατς έδιωξε με δυσκολία σε κόρνερ. Οι ευκαιρίες των δύο ομάδων ερχόντουσαν από τις στατικές φάσεις, αφού ο Γκαρσία απείλησε στο 24’, ενώ στο 30’ ο ΠΑΣ Γιάννινα με αυτό τον τρόπο κατάφερε να ανοίξει το σκορ! Από εκτέλεση κόρνερ, ο Εραμούσπε για μία ακόμη φορά βγήκε νικητής στον αέρα και ο Κόντε με δεύτερη προσπάθεια από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Το γκολ, αρχικά, ακυρώθηκε, αλλά μετά από εξέταση του VAR ο Σιδηρόπουλος έδειξε τη σέντρα.

Στο 43’ οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν και σε δεύτερο τέρμα: ο Παμλίδης μοίρασε στον Κόντε, ο Ισπανός με γλυκιά σέντρα βρήκε τον Έλληνα μεσοεπιθετικό που πάτησε περιοχή και έκανε την κεφαλιά, αλλά δεν ήταν δυνατή και δεν απείλησε τον Κόβατς. Αυτή ήταν και η τελευταία φάση του πρώτου μέρους, με τον ΠΑΣ να πηγαίνει δίκαια μπροστά στο σκορ στα αποδυτήρια.

Με δύο αλλαγές (εντός οι Τρουιγιέ-Κίτσος, εκτός οι Άλχο-Κόμπα) ο Βόλος στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ενώ ο ΠΑΣ είδε τον εξαιρετικό, σήμερα, Εραμούσπε να αποχωρεί με αναγκαστική αλλαγή, δίνοντας τη θέση του στον Παντελάκη. Η ομάδα του Άνχελ Λόπεθ κατάφερε να εκμεταλλευτεί μία στατική φάση και στο 47’ ισοφάρισε σε 1-1 με την καταπληκτική εκτέλεση φάουλ του Ασεχνούν!

Στο 51’ ο Κόντε δεν μπόρεσε να σκοράρει από ακόμη μια στατική φάση και στο 66’ ο Παντελάκης από αρκετά μακρινή απόσταση δοκίμασε το σουτ, η μπάλα κατευθύνθηκε προς την εστία με τον Κόβατς να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ. Ο Μιχάλης Γρηγορίου πέρασε στο 70’ τους Ντεμίρ και Καραχάλιο και στο 72’ ο ΠΑΣ πήρε εκ νέου το προβάδισμα! Ωραία επίθεση από τα αριστερά, ο Ντεμίρ είδε τον Κιάκο μέσα στην περιοχή και αυτός μοίρασε στον Κόντε, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κοντά για το 2-1.

Στο 78’ ο Σούλης, που είχε αντικαταστήσει με αναγκαστική αλλαγή τον Νάγκι, μπλόκαρε την προσπάθεια του Ασεχνούν, ενώ ο ΠΑΣ απείλησε δις στο 82’ και 83’ με κεφαλιά των Κόντε και Παντελάκη. Στο τέλος ο Βόλος προσπάθησε να πιέσει για να βρει το γκολ της ισοφάρισης, οι γηπεδούχοι στο 90+1’ φώναξαν για πέναλτι στην απομάκρυνση του Μπακαδήμα, ενώ ο Σούλης έβγαλε την προσπάθεια του Μωραΐτη στο 90+7’ και το τελικό σφύριγμα της λήξης βρήκε τον ΠΑΣ Γιάννινα να πανηγυρίζει με 2-1 μια μεγάλη νίκη στη μάχη της παραμονής!

MVP: Δεν θα μπορούσε να είναι κάποιος άλλος από τον Πέδρο Κόντε, που πέτυχε και τα δύο γκολ του ΠΑΣ Γιάννινα, όντας ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη-ανάσα της ομάδας του για τη μάχη της παραμονής στην κατηγορία.

Η σφυρίχτρα: Διαιτησία με πολλά λάθη από τον Σιδηρόπουλο. Ακύρωσε το γκολ του Κόντε, αλλά μετά εξέταση του VAR μέτρησε κανονικά, ενώ στις καθυστερήσεις ο Μπακαδήμας στην προσπάθειά του να απομακρύνει, φαίνεται να κάνει πέναλτι στον Μωραΐτη. Παράλληλα, ο ΠΑΣ «φωνάζει» για τη μη αποβολή του Καλογερόπουλου στο μαρκάρισμα στον Μπακαδήμα στο 90+7'.

Βόλος (Άνχελ Λόπεθ): Κόβατς, Άλχο (Κίτσος 46'), Καλογερόπουλος, Ράσιτς, Μύγας, Γκλάβτσιτς (Μωραΐτης 73'), Ντε Καμπς (Mπαριέντος 73'), Ασενούν, Ποπέσκου (Ολιβέρα 62'), Κόμπα (Τρουιγιέ) 46'), Γκαρσία.

ΠΑΣ Γιάννινα (Μιχάλης Γρηγορίου): Νάγκι (Σούλης 62'), Τούτου, Εραμούσπε (Παντελάκης 46'), Μπακαδήμας, Κιάκος, Λιάσος, Τζίνο (Καραχάλιος 70'), Ριένστρα, Ροσέρο (Σόρια 88'), Παμλίδης (Ντεμίρ 70'), Κόντε.

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Δημητριάδης, Κωστάρας

VAR: Τσακαλίδης, Φωτόπουλος

Τέταρτος: Τσιμεντερίδης

