Η ΑΕΚ Β πέρασε με 1-0 από την Κοζάνη, χάρη σε πλασέ του Τζούντα Γκαρσία στο 18ο λεπτό, έπειτα από τρία ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα.

Ωστόσο, όπως καταγγέλει η Ένωση, μετά το ματς η αποστολή της δέχθηκε επίθεση από ανθρώπους των γηπεδούχων στα αποδυτήρια, που ιδιαίτερα φέρονται να στόχευσαν στον Ηλία Ατματσίδη και στον προπονητή Νίκο Κούστα. Μάλιστα, όπως αναφέρουν στην ΑΕΚ Β, «φάνηκε στη ζωντανή μετάδοση η κατάσταση ζούγκλας και οι τραμπουκισμοί».

Οι καταγγελίες των «κιτρινόμαυρων» δεν σταματούν εκεί, αφού αναφέρουν πως «οι άνθρωποι της ομάδας έφτασαν με δυσκολία στα αποδυτήρια, όπου και όπου εκεί η κατάσταση άργησε να εκτονωθεί. Είναι χαρακτηριστική η εικόνα του ποδοσφαιριστή Αποστόλη Χριστόπουλου με σκισμένη τη φανέλα και με αίματα στη μύτη μετά από γροθιά».

