Παναθηναϊκός: Εξελίξεις και με τον Βιλντόζα ενόψει τελικού

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό, ο οποίος όπως επιβεβαιώθηκε προ λίγου πως θα παίξει χωρίς τον Γκος. Ωστόσο και από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν έχουμε καλά μαντάτα, αφού υπάρχουν νέες αλλά όχι καλές εξελίξεις με Βιλντόζα.

Ο Λούκα Βιλντόζα συνεχίζει να αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατο και έτσι δεν θα αγωνιστεί απόψε. Ο Παναθηναϊκός θα διατηρήσει την ίδια εξάδα ξένων παικτών με τον ημιτελικό, τους Ναν, Γκραντ, Γκριγκόνις, Λεσόρ, Ερνανργκόμεθ και Μπαλτσερόφσκι.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.