Ο Παναθηναϊκός διαθέτει «βιονικό όπλο» στην φαρέτρα του, έχει το πλεονέκτημα

Ο Κέντρικ Ναν σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο στις back-to-back αναμετρήσεις, λόγω του NBA, όπως είπε και ο ίδιος. Έχει το πλεονέκτημα και θα το εκμεταλλευτεί  

Ο Ναν έχει εντυπωσιακό βιογραφικό στο NBA, έχοντας αγωνιστεί με τις ομάδες Μαϊάμι Χιτ, Λος Άντζελες Λέικερς και Ουάσινγκτον Γουίζαρντς. Με ύψος 1μ.91 γκαρντ, έπαιξε στα κολέγια του Ιλινόις και του Όκλαντ, ενώ αγωνίστηκε και στη G-League με τους Σάντα Κρουζ Γουόριορς πριν ενταχθεί στο NBA με τη φανέλα των Χιτ για δύο σεζόν (2019-21). 

Τα επόμενα δύο χρόνια τον βρήκαν στους Λέικερς, και την περασμένη αγωνιστική περίοδο μοίρασε τη σεζόν του μεταξύ Λος Άντζελες και Ουάσινγκτον, με κατά μέσο όρο 7.5 πόντους, 1.6 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ. Εξαιρετικός σκόρερ, με το Μαϊάμι παρουσίασε τις καλύτερες επιδόσεις του, με 15.3 πόντους κατά μέσο όρο τη σεζόν 2019-20 και 14.6 την αγωνιστική περίοδο 2020-21. 

