Μετά τον Β’ όμιλο, ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος και στον Α’ όμιλο της φετινής Super League 2, με την συνέχεια να περιλαμβάνει την διεξαγωγή playoffs και playouts.

Παράλληλα, ο Απόλλωνας Πόντου ήταν εκείνος που υποβιβάστηκε στη Γ’ Εθνική, όντας τελευταίος στη βαθμολογία του ομίλου

Πλέον, οι 11 συμμετέχουσες ομάδες μπαίνουν στο «μίνι πρωτάθλημα» έχοντας τους μισούς βαθμούς, αφού η συγκομιδή που είχαν διαιρείται δια του δύο, με τον δεκαδικό αριθμό να μετατρέπεται στον επόμενο ακέραιο.

Από εκεί και πέρα, τόσο η διαδικασία ανόδου όσο και η διαδικασία υποβιβασμού θα περιλαμβάνουν 8 και 10 αγωνιστικές αντίστοιχα, με παιχνίδια μέσα-έξω, ενώ τα playoffs θα έχουν δύο ρεπό.

Υπενθυμίζουμε ότι ο πρώτος ανεβαίνει στην Stoiximan Super League, ενώ στα playouts υποβιβάζονται οι τρεις τελευταίοι.

Η συνολική βαθμολογία

Η βαθμολογία με την οποία ξεκινούν οι ομάδες στα playoffs

Λεβαδειακός 28

ΑΕΛ 25

Νίκη Βόλου 16

ΑΕΚ Β’ 16

Μακεδονικός 16

Η βαθμολογία με την οποία ξεκινούν οι ομάδες στα playouts

ΠΑΟΚ Β’ 15

Αναγέννηση Καρδίτσας 15

Ηρακλής 15

Κοζάνη 12

Καμπανιακός 12

Αιολικός 10

