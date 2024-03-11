Λογαριασμός
Αυτή είναι η βαθμολογία του Α' ομίλου στη Super League 2 - Ποιοι παίζουν playoffs, ποιοι playouts

Δείτε την τελική βαθμολογία αλλά και αυτή με την οποία μπαίνουν οι ομάδες στα playoffs και τα playouts της Super League 2 στον Α΄ όμιλο, μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου

Super League 2

Μετά τον Β’ όμιλο, ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος και στον Α’ όμιλο της φετινής Super League 2, με την συνέχεια να περιλαμβάνει την διεξαγωγή playoffs και playouts.

Παράλληλα, ο Απόλλωνας Πόντου ήταν εκείνος που υποβιβάστηκε στη Γ’ Εθνική, όντας τελευταίος στη βαθμολογία του ομίλου

Πλέον, οι 11 συμμετέχουσες ομάδες μπαίνουν στο «μίνι πρωτάθλημα» έχοντας τους μισούς βαθμούς, αφού η συγκομιδή που είχαν διαιρείται δια του δύο, με τον δεκαδικό αριθμό να μετατρέπεται στον επόμενο ακέραιο.

Από εκεί και πέρα, τόσο η διαδικασία ανόδου όσο και η διαδικασία υποβιβασμού θα περιλαμβάνουν 8 και 10 αγωνιστικές αντίστοιχα, με παιχνίδια μέσα-έξω, ενώ τα playoffs θα έχουν δύο ρεπό.

Υπενθυμίζουμε ότι ο πρώτος ανεβαίνει στην Stoiximan Super League, ενώ στα playouts υποβιβάζονται οι τρεις τελευταίοι.

Η συνολική βαθμολογία

superleague2

Η βαθμολογία με την οποία ξεκινούν οι ομάδες στα playoffs
Λεβαδειακός 28
ΑΕΛ 25
Νίκη Βόλου 16
ΑΕΚ Β’ 16
Μακεδονικός 16

Η βαθμολογία με την οποία ξεκινούν οι ομάδες στα playouts
ΠΑΟΚ Β’ 15
Αναγέννηση Καρδίτσας 15
Ηρακλής 15
Κοζάνη 12
Καμπανιακός 12
Αιολικός 10

