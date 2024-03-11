Λαμία: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι έξι οπαδοί της ΑΕΚ

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι έξι φίλοι της ΑΕΚ που χθες συνελήφθησαν μετά τον αγώνα της ομάδας τους στη Λαμία επειδή άναψαν δύο πυρσούς σε ταράτσα πολυκατοικίας δίπλα από το «Αθανάσιος Διάκος».

Οι συλληφθέντες ζήτησαν και πήραν αναβολή για την Τετάρτη και αυτομάτως αφέθηκαν ελεύθεροι με μόνο όρο να παρουσιαστούν την Τρίτη στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους.

Την Τετάρτη οι έξι φίλοι της ΑΕΚ θα δικαστούν για τους πυρσούς που άναψαν σε ιδιωτικό χώρο (και όχι στις κερκίδες) και δεν τους πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.