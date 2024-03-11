Νικολακόπουλος: «Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να δώσει μία άλλη ταυτότητα στον Ολυμπιακό, αλλά…»

Το δικό του σχόλιο για την ήττα του Ολυμπιακού στο χθεσινό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη, για την πρεμιέρα των playoffs, έκανε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ της ομάδας σχολίασε τη δεύτερη συνεχόμενη βαριά ήττα των Πειραιωτών στο Καραϊσκάκη, λέγοντας πως το «φεγγάρι» άλλαξε για τον Ολυμπιακό με την κλήρωση των playoffs και τη συντριβή από τη Μακάμπι, καθώς το… ένα έφερε το άλλο και αποδείχθηκε ότι ήταν η χειρότερη κλήρωση να ξεκινήσει τα playoffs με ντέρμπι, αφού φάνηκε η φθορά του ευρωπαϊκού αγώνα, όπως συνέβη και με τον ΠΑΟΚ.



Στη συνέχεια, εξέφρασε την άποψη πως θα έπρεπε να είχε κάνει πιο μεγάλο ροτέισον ο προπονητής, αφού ήταν φανερή η έλλειψη φρεσκάδας στην ενδεκάδα, ενώ συμφώνησε και εκείνος πως δεν του βγήκε του Μεντιλίμπαρ το «καθαρό» 4-4-2 που έπαιξε για πρώτη φορά.



Κυρίως, όμως, στάθηκε σε κάτι άλλο: «Ο Μεντιλίμπαρ θέλει να δώσει μία άλλη ταυτότητα στον Ολυμπιακό, επιθετικής και πιεστικής ομάδας, κάτι που δουλεύεται κανονικά από την αρχή της σεζόν και δεν είναι εύκολο να γίνει Μάρτη μήνα. Ίσως και γιατί χρειάζονται άλλοι παίκτες. Κατά διαστήματα το κάνει ο Ολυμπιακός, αλλά σε γενικές γραμμές μένει ανοικτός πίσω και με δεδομένα τα αμυντικά του προβλήματα, το πληρώνει άσχημα», σχολίασε και κατέληξε:



«Ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη να κρατήσει έναν προπονητή δύο χρόνια και να φτιάξει μία ομάδα με χαρακτηριστικά παικτών, τα οποία υπηρετούν το ποδόσφαιρο που θέλει, εφόσον ο Ολυμπιακός επιθυμεί να παίξει τέτοιο ποδόσφαιρο».

