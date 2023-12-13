Και επίσημα πια, καθώς δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και η σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, τίθεται σε ισχύ η διεξαγωγή αγώνων χωρίς την παρουσία θεατών.

Όπως διευκρινίζεται η απόφαση αυτή αφορά τα ματς της Σούπερ Λίγκας 1, αυτά του Κυπέλλου εφόσον στα ματς αναμετρώνται ομάδες του επαγγελματικού πρωταθλήματος και τα φιλικά ματς στα οποία όμοια θα αγωνίζονται ομάδες της κατηγορίας αυτής.

Μεταξύ άλλων αναφέρει ότι κεκλεισμένων των θυρών, επιβάλλοντας απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων, ισχύει και για ευρωπαϊκά ματς ποδοσφαίρου των ελληνικών ομάδων, κατά περίπτωση.

Αναλυτικά αναφέρει

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, προβλέπει τη διεξαγωγή χωρίς την παρουσία φιλάθλων των αγώνων της Super League 1, του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώς και στους φιλικούς αγώνες, εφόσον η γηπεδούχος ομάδα συμμετέχει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League 1) και του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Α2 εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League 2).

Το συγκεκριμένο μέτρο «κεκλεισμένων των θυρών», θα ισχύσει μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2024 και κατά περίπτωση και στους εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων.

Με έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού το μέτρο αυτό θα δύναται να επεκταθεί κατά περίπτωση και σε εντός έδρας ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων για λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Κυβερνητικού εκπροσώπου κ.Π.Μαρινάκη,η εκτέλεση των ποινών διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές που έχουν ήδη επιβληθεί έως τη δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ή που επιβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής της αναστέλλεται έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2024.

Έως τις 12 Φεβρουαρίου 2024 θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης, προκειμένου να εξετασθεί η παράταση της εφαρμογής της, σε περίπτωση που δεν τηρηθούν απολύτως οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφαλούς διεξαγωγής των αγώνων ποδοσφαίρου. Στόχος η αποφυγή κινδύνων για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων, καθώς και η μέγιστη δυνατή διασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Ενδεικτικά μέχρι την ημερομηνία αυτή θα εξεταστεί η πλήρωση των ακόλουθων προϋποθέσεων:

– Εγκατάσταση και λειτουργία καμερών υψηλής ευκρίνειας στις προδιαγραφές της UEFA στο σύνολο των γηπέδων της super league 1 και ταυτόχρονη απρόσκοπτη δυνατότητα ελέγχου τους και αξιοποίησης του υλικού τους από τις αρμόδιες αρχές και

– Σύστημα ηλεκτρονικής εισόδου φιλάθλων με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Επιπρόσθετα, μέσα στο διάστημα των 2 αυτών μηνών θα ανακοινωθεί από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού μια σειρά από διοικητικά μέτρα μεταξύ των οποίων αυτόματες κυρώσεις κατά των ομάδων σε περιπτώσεις επεισοδίων, πέραν όσων προβλέπονται στην αθλητική δικαιοσύνη.

Ειδικότερα ο Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει τα εξής:

Άρθρο πρώτο

Έκτακτα μέτρα απαγόρευσης διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

1. Για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2024, απαγορεύονται η διάθεση εισιτηρίων και η παρουσία θεατών στους αγώνες ποδοσφαίρου:

(α) Του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League 1) περιόδου 2023-2024,

(β) του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώς και στους φιλικούς αγώνες, εφόσον η γηπεδούχος ομάδα συμμετέχει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League 1) περιόδου 2023-2024,

(γ) του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Α2 εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League 2) περιόδου 2023-2024, καθώς και στους φιλικούς αγώνες, εφόσον η γηπεδούχος ομάδα συγκροτείται και διατηρείται ως δεύτερη ομάδα (Β' ομάδα) Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας (Π.Α.Ε.) που είναι μέλος του επαγγελματικού συνδέσμου της παρ. 1 του άρθρου 97 του ν. 2725/1999 (Α' 121), σύμφωνα με το άρθρο 108Β του ν. 2725/1999.

Κατά την εφαρμογή της παρούσας επιτρέπεται η είσοδος στις εξέδρες του γηπέδου έως δέκα (10) εκπροσώπων κάθε ομάδας, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω εκπρόσωποι είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή κατέχουν διευθυντική θέση στην ομάδα. Στον ανωτέρω αριθμό δεν συμπεριλαμβάνονται οι αξιωματούχοι που δηλώνονται στο Φύλλο Αγώνα.

Η εκτέλεση των ποινών διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές που έχουν επιβληθεί έως τη δημοσίευση της παρούσας ή που επιβάλλονται κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου εδαφίου αναστέλλεται έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2024.

2. Για το χρονικό διάστημα της παρ. 1 απαγορεύεται η διάθεση εισιτηρίων στη φιλοξενούμενη ομάδα

α) στους αγώνες ποδοσφαίρου του Κυπέλλου Ελλάδος και στους φιλικούς αγώνες, εφόσον η φιλοξενούμενη ομάδα συμμετέχει στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League 1) περιόδου 2023-2024, καθώς και

β) στους αγώνες ποδοσφαίρου του επαγγελματικού πρωταθλήματος της Α2 εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League 2) περιόδου 2023-2024 και στους φιλικούς αγώνες εφόσον η φιλοξενούμενη ομάδα συγκροτείται και διατηρείται ως Β' ομάδα υπό την έννοια της περ. (γ) της παρ. 1. Κατά την εφαρμογή της παρούσας επιτρέπεται η είσοδος στις εξέδρες του γηπέδου έως δέκα (10) εκπροσώπων της φιλοξενούμενης ομάδας, εφαρμοζομένων αναλόγως του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου της παρ. 1.

3. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, για το χρονικό διάστημα της παρ. 1, είναι δυνατόν, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, να επιβάλλεται η απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων και παρουσίας θεατών σε αγώνες ποδοσφαίρου των διασυλλογικών διοργανώσεων της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών (Union of European Football Associations - UEFA), εφόσον ελληνική ομάδα είναι γηπεδούχος, και να προβλέπεται ο ανώτατος αριθμός εκπροσώπων των ομάδων, των οποίων επιτρέπεται η είσοδος στις εξέδρες του γηπέδου.

4. Σε περίπτωση διάθεσης εισιτηρίων ή παρουσίας θεατών κατά παράβαση των απαγορεύσεων των παρ. 1, 2 και 3, επιβάλλεται στις Π.Α.Ε., με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, ο αποκλεισμός από το επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών (Super League 1) για την περίοδο 2023-2024.

5. Έως τις 12 Φεβρουαρίου 2024 αξιολογούνται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της παρούσας, προκειμένου να εξετασθεί η παράταση της εφαρμογής της, σε περίπτωση που δεν τηρούνται απολύτως οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφαλούς διεξαγωγής των αγώνων ποδοσφαίρου και υφίσταται ο κίνδυνος διακινδύνευσης της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των συμμετεχόντων, καθώς και της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Άρθρο δεύτερο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2023

