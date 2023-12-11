Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, οι αποφάσεις της κυβέρνησης για την οπαδική βία, όπως αποφασίστηκαν στη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό που έγινε το Σάββατο, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του αστυνομικού στα επεισόδια στου Ρέντη.

Χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, ο πρωθυπουργός χθες στην εβδομαδιαία ανασκόπηση στο Facebook έδωσε το στίγμα εκφράζοντας παράλληλα την οργή τους για το αιματηρό επεισόδιο στο Ρέντη: «Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όσο δύσκολη κι αν είναι η καταπολέμηση της λεγόμενης οπαδικής βίας, εμείς θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και τον αγώνα για να νικήσουμε σε αυτήν την μάχη. Όσο ψηλά κι αν βρίσκονται αυτοί που την υποκινούν ή έστω την ανέχονται».

Συνέχισε λέγοντας: «Το οφείλουμε στον αστυνομικό που παλεύει για τη ζωή του, αλλά και στον Άλκη, στον Μιχάλη, και σε όλα τα θύματα της οπαδικής βίας. Το οφείλουμε στα νέα παιδιά που θέλουν έναν υγιή αθλητισμό, το οφείλουμε στην κοινωνία. Και σήμερα, θέλω να σας ζητήσω να πούμε μαζί μια προσευχή για τον νέο αυτό άνθρωπο που δίνει τον αγώνα για τη ζωή του. Οι αστυνομικοί άλλωστε είναι παιδιά μας και διακινδυνεύουν τη ζωή τους καθημερινά για την ασφάλεια όλων μας».

Φλωρίδης: Δεν θα αφήσουμε περιθώρια σε κανέναν

«Η ανάρτηση του πρωθυπουργού περιγράφει ξεκάθαρα το πλαίσιο που έχει τεθεί. Είναι σαφές, πολύ καθαρό το πλαίσιο και τις λεπτομέρειες θα τις δούμε αύριο» ανέφερε χθες στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

«Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι δεν πρόκειται για μία συνηθισμένη αντιμετώπιση ή μία απόπειρα αντιμετώπισης με τους συγκεκριμένους τρόπους» διευκρίνισε ο κ. Φλωρίδης.

«Αυτό που είναι αποφασισμένος να κάνει ο πρωθυπουργός είναι να δώσει μία συνέχεια σε ένα πλαίσιο αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων με έναν τρόπο αδυσώπητο, με έναν τρόπο που δεν πρόκειται να αφήσει περιθώρια σε κανέναν. Θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί μία αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού χωρίς έλεος.

Η αναφορά του πρωθυπουργού σε αυτούς που όσο ψηλά και αν βρίσκονται υποκινούν τα φαινόμενα αυτά, λέει πολλά. Όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει. Η φράση του πρωθυπουργού δείχνει ότι κανένας δεν θα μείνει στο απυρόβλητο. Κανείς δεν πρόκειται να μπει σε καθεστώς προστασίας. Δεν μπορεί μία χώρα να είναι έρμαιο από ομάδες, οι οποίες θεωρούν ότι ζουν σε ένα καθεστώς ατιμωρησίας» πρόσθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης.

Επίσης, ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι «η κοινωνία δεν πρέπει να νιώθει απροστάτευτη».

Στην έκτακτη κλειστή σύσκεψη του Σαββάτου στο Μέγαρο Μαξίμου εξετάστηκαν πιο δραστικές επιλογές για την αντιμετώπιση του φαινομένου, μεταξύ των οποίων:

«Λουκέτο» στους οργανωμένους οπαδούς

Αγώνες χωρίς φιλάθλους

Διακοπή πρωταθλημάτων

