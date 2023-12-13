Παναθηναϊκός: Η αστάθεια της Χάιφα και το ”μπαρουτοκαπνισμένο” ”Τριφύλλι”

Ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη (14/12) αντιμετωπίζει την Μακάμπι Χάιφα στον ”τελικό” της Λεωφόρου, θέλοντας την νίκη, ή την ισοπαλία για την πρόκριση στο Conference League.

Οι ”πράσινοι” του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχουν το ”Momentum” της έδρας, όπως επίσης έχουν και το πλεονέκτημα, ύστερα την νίκη τους επί της Βιγιαρεάλ στο ΟΑΚΑ και ύστερα από την ισοπαλία στο Ισραήλ.

Η Μακάμπι Χάιφα πάει από… ”σφαλιάρα” σε ”σφαλιάρα” αφού δεν έχει καταφέρει να σταθεροποιηθεί και στο πρωτάθλημα της, αλλά και στην Ευρώπη.

