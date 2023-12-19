Στον Παναθηναϊκό το ντέρμπι στο βόλεϊ - Τρεις αγωνιστικές κεκλεισμένων στον Ολυμπιακό

Βαρύτατη ήταν η ποινή του αθλητικού δικαστή της λίγκας του βόλεϊ στον Ολυμπιακό για το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 16 Δεκεμβρίου στο κλειστό του Ρέντη το οποίο διεκόπη μετά τα επεισόδια που έγιναν στον χώρο και είχαν ως αποτέλεσμα και τον σοβαρότατο τραυματισμό του αστυνομικού με την ναυτική φωτοβολίδα.

Με βάση την απόφαση που έγινε γνωστή, το παιχνίδι κατοχυρώνεται στους πράσινους, ενώ οι Πειραιώτες τιμωρούνται με τρεις αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών και πρόστιμο 20.000 ευρώ, δηλαδή το ανώτατο που ορίζει ο κανονισμός.

Θυμίζουμε πως το παιχνίδι είχε διακοπεί με τον Ολυμπιακό να έχει πάρει το πρώτο σετ και το σκορ στο δεύτερο σετ να είναι 18-11 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός είχε ζητήσει την συνέχεια του αγώνα από το 0-0 στο δεύτερο σετ και να παραμείνει το 1-0 υπέρ του.

