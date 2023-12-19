Αταμάν: «Αν μπορούμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, μπορούμε να κερδίσουμε παντού»

Σύνθημα για την πρώτη μεγάλη εκτός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR στην Ευρωλίγκα έδωσε ο Εργκίν Αταμάν κατά την αναχώρηση της αποστολής για τη διαβολοβδομάδα που θα βρει τους «πράσινους» σε Μονακό αύριο και Μιλάνο την Παρασκευή.

«Είναι ώρα να κερδίσουμε και δύσκολα ματς εκτός έδρας. Μέχρι τώρα έχουμε δύο νίκες εκτός έδρας απέναντι στην Άλμπα και τη Βιλερμπάν, που-με όλο το σεβασμό σε αυτές-δεν είναι σε καλή βαθμολογική θέση. Τώρα έχουμε δύο σημαντικά εκτός έδρας παιχνίδια αρχίζοντας από τη Μονακό. Για να τις κερδίσουμε θα πρέπει να παίξουμε καλό μπάσκετ. Η Μονακό έχει παίκτες ικανούς στο σκοράρισμα, όπως ο Τζέιμς, ο Οκόμπο, ο Κέμπα και ο Ντιάλο, αλλά έχουμε κι εμείς καλό ρόστερ. Είναι σημαντικό να είμαστε σκληροί, να παίξουμε δυνατά στην άμυνα και στην επίθεση να παίξουμε χωρίς λάθη», τόνισε.

Όσο για το πόσο αισιόδοξος είναι για ένα μεγάλο διπλό, απάντησε: «Αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να κερδίσει τον Ολυμπιακό στην πιο δύσκολη έδρα για εκείνον, τότε μπορεί να κερδίσει καθέναν εκτός έδρας».

Σχετικά με την αντιμετώπιση της Μονακό σημείωσε: «Βλέποντας τους αριθμούς, ο Τζέιμς είναι το κλειδί για την επίθεση της Μονακό με 21 πόντους και 6 ασίστ ανά αγώνα. Όμως δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε παίκτες όπως ο Ντιάλο, ο Οκόμπο και ο Γουόκερ ή παίκτες στη ρακέτα όπως ο Μοτιεγιούνας. Σίγουρα θα ασχοληθούμε με όλη την ομάδα της Μονακό, αλλά σίγουρα ο Τζέιμς είναι το κλειδί για την επίθεσή τους».

Τέλος, για τη συμμετοχή του Μάριους Γκριγκόνις είπε: «Ο Γκριγκόνις έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο, αλλά έχουμε διαχειριστεί αυτή την κατάσταση στις προπονήσεις και πιστεύω πως όπως συνέβη και την περασμένη εβδομάδα με τη Βιλερμπάν θα παίξει».

