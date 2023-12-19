Παναθηναϊκός: Ο δικός του… Super Marius δείχνει την κλάση του

Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι ο Εργκίν Αταμάν κράτησε τον Λιθουανό στο ρόστερ της «επόμενης μέρας» του Τριφυλλιού.
Από τον περσινό Παναθηναϊκό κανείς άλλος ξένος δεν έμεινε στο ρόστερ, παρά μόνο ο Γκριγκόνις.
Μάλιστα βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για ατομικές προπονήσεις σχεδόν δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της προετοιμασίας, δείχνοντας το πόσο θέλει να διακριθεί με τον Εξάστερο.
