Παναθηναϊκός: Ο δικός του… Super Marius δείχνει την κλάση του

Μόνο τυχαίο δεν είναι ότι ο Εργκίν Αταμάν κράτησε τον Λιθουανό στο ρόστερ της «επόμενης μέρας» του Τριφυλλιού.

Από τον περσινό Παναθηναϊκό κανείς άλλος ξένος δεν έμεινε στο ρόστερ, παρά μόνο ο Γκριγκόνις.

Μάλιστα βρέθηκε στο ΟΑΚΑ για ατομικές προπονήσεις σχεδόν δύο εβδομάδες πριν την έναρξη της προετοιμασίας, δείχνοντας το πόσο θέλει να διακριθεί με τον Εξάστερο.

