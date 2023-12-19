Το «βραχυκύκλωμα», το μπλακ άουτ… Μπρινιόλι και οι αλλαγές του Γιοβάνοβιτς

Πολύ άσχημη η εικόνα του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι. Πρέπει να ήταν η χειρότερη εμφάνιση του τριφυλλιού φέτος στα μάτια μου. Όχι τόσο για την ήττα. Για τη διάθεση και την εικόνα στο γήπεδο περισσότερο. Και με τον Άρη ηττήθηκε η ομάδα αλλά για ένα ημίχρονο τον είχε εξαφανίσει, κι από ένα τραγικό λάθος βρέθηκε πίσω στο σκορ.

Χτές όμως δεν υπήρχε καθόλου ενέργεια. Δεν υπήρξε plan B, όταν στράβωσε το ματς. Δεν διαβάστηκε καλά το παιχνίδι εξ αρχής, κόντρα σε μια φορμαρισμένη ομάδα. Η ομάδα ήταν ανέτοιμη ψυχολογικά μετά τον ευρωπαικό αποκλεισμόι. Οι αντιδράσεις παικτών και πάγκου ήταν αργές.

