Στον… αστερισμό του Μπετανκόρ ο Πανσερραϊκός, κράτησε στον πάτο τον ΠΑΣ

Καθάρισε για τον Πανσερραϊκό ο Χέφτε Μπετανκόρ! O Ισπανός στράικερ σκόρερ δύο φορές στα πρώτα 16 λεπτά του ματς (και για τρίτη φορά σε ισάριθμες αναμετρήσεις), οδηγώντας τους Σερραίους σε διαδοχική εκτός έδρας νίκη, αυτή τη φορά με 2-0 κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα, και απομακρύνονται για τα καλά από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Απογοητευτική η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, η οποία ανέβηκε στο δεύτερο μέρος και είχε δοκάρι, αλλά δεν κατάφερε να διεκδικήσει τελικά κάτι από το ματς και παραμένει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας παρέα με την Κηφισιά.

Με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» παίζουν την επόμενη αγωνιστική οι Ηπειρώτες, φιλοξενεί τον Βόλο η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-4-2 κατέβασε τον ΠΑΣ ο Μιχάλης Γρηγορίου. Στην εστία ο Κλέιμαν και στην άμυνα οι Σόρια, Εραμούσπε, Παντελάκης, Τσαούσης. Οι Καραχάλιος, Τζίνο στα χαφ, με τους Παμλίδη, Ροσέρο στα πλάγια. Δίδυμο στην επίθεση οι Λεό, Κόντε.

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον Πανσερραϊκό ο Πάμπλο Γκαρσία. Ο Χόβαν στο τέρμα, με τους Θυμιάνη, Μπέργκστρεμ, Διαμαντή, Ντάνκερλουι στην τετράδα της άμυνας. Οι Στάικος, Μορέιρα στα χαφ, οι Δεληγιαννίδη, Τομάς, Ουάρντα στη μεσοεπιθετική τριπλέτα και ο Μπετανκόρ μοναδικός προωθημένος.

Το ματς

Με διάθεση για να απειλήσει μπήκε ο Πανσερραϊκός στο ματς, είχε τον έλεγχο του αγώνα και κυκλοφορούσε ωραία την μπάλα. Σε αντίθεση με τον ΠΑΣ που έπαιζε κυρίως στις αντεπιθέσεις και είχε ως κύριο εκφραστή των φάσεων τον Ροσέρο.

Στο 11ο λεπτό οι φιλοξενούμενοι μετουσίωσαν την υπεροχή τους σε γκολ, όταν ο Στάικος έπιασε ένα δυνατό σουτ, ο Κλέιμαν έδιωξε, αλλά ο Μπετανκόρ πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε από κοντά με κεφαλιά για το 1-0. Δεν σταμάτησαν εκεί όμως οι Σερραίοι και πέντε λεπτά αργότερα ο Μπετανκόρ ξαναχτύπησε για το 2-0, με πλασέ σε κενή εστία, αφού ο Κλέιμαν είχε βγει και ο φορ των Σερραίων τον είχε περάσει.

Ο Ροσέρο έκανε κάποιες ωραίες προσπάθειες υπό προϋποθέσεις, ωστόσο δεν τον… βοηθούσαν οι συμπαίκτες του και έτσι περνούσαν ανεκμετάλλευτες. Ο ρυθμός συνεχίστηκε το ίδιο μέχρι το σφύριγμα του πρώτου ημιχρόνου και ο Πανσερραϊκός πήγε στα αποδυτήρια με σημαντικό προβάδισμα (0-2).

Καλύτερος ήταν ο ΠΑΣ στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση με το πρώτο και προσπαθούσε να βρει κάποιο γκολ. Οι δυο προπονητές έκαναν τις απαραίτητες αλλαγές και όπως είναι λογικό ο ρυθμός έπεσε, κάτι που βόλευε τον Πανσερραϊκό που κρατούσε το προβάδισμά του με χαρακτηριστική ευκολία.

Στο 79ο λεπτό οι γηπεδούχοι είχαν μια μεγάλη ευκαιρία για το 2-1, όταν ο Εραμούσπε πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κατέληξε στον Μπάλαν που έκανε το γυριστό σουτ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι της εστίας του Χόβαν! Τα λεπτά περνούσαν, ο Γκαρσία έβαλε τον Άλεξιτς στο ματς, με τον Σέρβο να απειλεί την εστία του Κλέιμαν, ωστόσο ο κίπερ των γηπεδούχων έκανε κάποιες σημαντικές επεμβάσεις και δεν επέτρεψε το σκορ να μεγαλώσει.

Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα δεν άλλαξε κάτι, με τον Πανσερραϊκό να παίρνει μια σπουδαία νίκη, επικρατώντας 2-0 του ΠΑΣ στα Γιάννενα και ξέφυγε από τα χαμηλά της βαθμολογίας. Αντιθέτως, οι

Ηπειρώτες παραμένουν στον πάτο, παρέα με την Κηφισιά.

MVP: Ο Χέφτε Μπετανκόρ ήταν ο πολυτιμότερος του αγώνα. Χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με τα δυο γκολ που πέτυχε και γενικά ήταν αρκετά επικίνδυνος ειδικά στο πρώτο ημίχρονο για την αντίπαλη ομάδα.

Η σφυρίχτρα: Ο Τάσος Σιδηρόπουλος δεν είχε κάποια ιδιαίτερα δύσκολη φάση να αντιμετωπίσει και έκανε μια καλή διαιτησία.

