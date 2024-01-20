Απέδρασε με οριακή νίκη από την ντερμπάρα των Άνω Λιοσίων ο Άρης

Πήρε τη νίκη στο... νήμα του μεγάλου ντέρμπι με την ΑΕΚ Betsson BC με μεγάλο πρωταγωνιστή Τολιόπουλο ο Άρης. Σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον καθ' όλη τη διάρκειά του και μέχρι το τελευταίο δέκατο του δευτερολέπτου, οι Θεσσαλονικείς πανηγύρισαν τη νίκη με 93-91, κάνοντας το 2/2 γέτος κόντρα στην Ένωση και ανεβαίνοντας στο 8-7! Από την άλλοι, οι γηπεδούχοι, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν με τον Μόργκαν με τη λήξη για να στείλουν το ματς στην παράταση, γνώρισαν την τέταρτη ήττα τους στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές της Stoiximan Basket League, πέφτοντας στο 6-9.

Σε μεγάλο βράδυ για τους νικητές ο Τολιόπουλος (double-double με 25 πόντους, 10 ασίστ), είχε για άξιους συμπαραστάτες Γκάλινατ (19π) και Χάρελ (16π), ενώ για την ΑΕΚ ξεχώρισαν ΜακΡέι (19π, 6 ριμπ, 4 ασίστ), Μόργκαν (18π, 8 ριμπ) και Νάιτ (18π με 13/14 βολές).

Το ματς

Με Νάιτ, Ράντλ, ΜακΡέι, Κουζέλογλου και Μόργκαν ξεκίνησε το ματς ο Πλάθα, ο οποίος είχε για πρώτη φορά στη δωδεκάδα του τον Αγραβάνη, αλλά όχι τον Χόλινς. Από την άλλη, ο Καστρίτης, ο οποίος δεν είχε διαθέσιμους Μποχωρίδη και Σταρκ, ξεκίνησε με τους Τολιόπουλο, Μπλούμπεργκς, Γκάλινατ, Χάρελ και Ντε Σόουζα. Ο Μόργκαν έβαλε το πρώτο καλάθι του αγώνα, αλλά στη συνέχεια υπήρξε διακοπή σχεδόν 20 λεπτών, λόγω προβλήματος στα χρονόμετρα του γηπέδου.

Με την επανέναρξη, ο ΜακΡέι μπήκε «καυτός» για τους γηπεδούχους, μονοπωλώντας τις επιθέσεις τους και σκοράροντας 10 γρήγορους πόντους για το 15-7. Δύο διαδοχικά καρφώματα από Μπάνκστον και Χάρελ σε αιφνιδιασμούς του Άρη έφεραν το 15-11, αλλά ο Μόργκαν υπήρξε άξιος συμπαραστάτης του ΜακΡέι στην επίθεση της ΑΕΚ, φτάνοντας τους 9 και διαμορφώνοντας το 19-11. Ο Μπάνκστον κάρφωσε ξανά για το 19-13, πριν ο Γκάλινατ κάνει με τρίποντο το 22-19 της πρώτης περιόδου.

Ο Τολιόπουλος ευστόχησε σε βολές φέρνοντας τον Άρη σε απόσταση αναπνοής (22-21) με την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου, ενώ η ΑΕΚ έψαχνε ακόμα το πρώτο τρίποντό της (0/8). Οι φιλοξενούμενοι διατηρήθηκαν κοντά στο σκορ και πήραν το πρώτο τους προβάδισμα (28-29) με τρίποντο του άκρως δραστήριου Τολιόπουλου, ενώ ο Έλληνας γκαρντ ήταν εκείνος που διαμόρφωσε με υπέροχη κίνηση και εύστοχο λεί απ, το 30-33. Σε εκείνο το σημείο ανέλαβε δράση ο Γκάλινατ για τον Άρη, σκοραροντας 6 συνεχόμενους πόντους για το 39-43, πριν ο Ραντλ σκοράρει με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ευστοχώντας στο πρώτο τρίποντο της ΑΕΚ και μειώνοντας για χάρη της στο 42-43.

Ο Τολιόπουλος συνέχισε από εκεί που είχε μείνει, ευστοχώντας σε εν κινήσει τρίποντο για το 42-46, ο Ραντλ απάντησε για το 44-46, αλλά αυτό ήταν και το μοναδικό καλάθι της ΑΕΚ σε 2,5 αγωνιστικά λεπτά στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Σανόγκο και Τολιόπουλος σκόραραν για το 44-50, ο Κουζέλογλε έβαλε μόλις το δεύτερο τρίποντο της ΑΕΚ στο ματς (2/15), μειώνοντας σε 47-50, αλλά οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να παίζουν καλή άμυνα, φτιάχνοντας τη μέγιστη υπέρ τους διαφορά (47-56). Η ΑΕΚ μείωσε σε 53-59, με τον Μόργκαν να συνεχίζει να της προσφέρει επιθετικές λύσεις, ενώ έκλεισε την τρίτη περίοδο ούσα μπροστά με 71-67, χάρη σε buzzer-beater τρίποντο του ΜακΡέι!

Ο 'Αρης ξεκίνησε την τέταρτη περίοδο με σερί 9-2, περνώντας έτσι εκ νέου το προβάδισμα (73-76), πριν οι Ραντλ και Τίλμαν διαμορφώσουν το 77-76. Ο Γκάλινατ με μεγάλο τρίποντο για τον Άρη και ο Μπάνκστον με τρομερό κάρφωμά του έβαλαν τον Άρη μπροστά με 79-83 με 2:50 να απομένουν για το φινάλε, ενώ ο Τολιόπουλος με πολύ δύσκολο τρίποντα έφτασε τους 25 προσωπικούς πόντους, κάνοντας το 81-86 και με το ρολόι να δείχνει 1:19. Στην «τελική ευθεία» του ματς ο Άρης επέλεξε να στέλνει την ΑΕΚ στις βολές μην ρισκάροντας το τρίποντο, αλλά ο Μπάνκστον αστόχησε σε δύο και η ΑΕΚ βρήκε επίθεση με 1,3'' για το τέλος και ούσα το -2 (91-93). Όμως, ο Μόργκαν δεν πρόλαβε να εκτελέσει πριν τη λήξη μετά την έξυπνη επαναφορά του ΜακΡέι και έτσι ο Άρης έφυγε με τη νίκη από το κλειστό των Άνω Λιοσίων.

Για την ΑΕΚ έπεται ο... εμφύλιος με τον Προμηθέα στην Πάτρα για την πρεμιέρα της φάσης των «16» του BCL, ενώ ο Άρης θα φιλοξενήσει στο «Αλεξάνδρειο» τη γαλλική Μπούργκ, για το EuroCup.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 42-43, 71-67, 91-93

