Βύθισε την Κηφισιά με τεσσάρα και βλέπει playoffs η Λαμία

Γερά στο κόλπο για την είσοδο στα playoffs της Stoiximan Super League έμεινε η Λαμία, που επικράτησε 4-1 της Κηφισιάς με ανατροπή εντός έδρας και βρέθηκε στο -2 από την πρώτη εξάδα.

Ο Λαντρ έβαλε μπροστά τους νεοφώτιστους, όμως η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου ανέτρεψε τα δεδομένα πριν καν το ημίχρονο, φτάνοντας στην ευρεία νίκη.

Για ένα ακόμα εκτός έδρας πρωταθλήματος έμειναν μακριά από τις νίκες οι φιλοξενούμενοι, που παρέμειναν στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-4-2 παρέταξε την ομάδα του ο Λεωνίδας Βόκολος, με τον Κοσέλεφ κάτω από τα δοκάρια και τους Σιμόν, Παπαδόπουλο, Τζανετόπουλο και Αμαράλ στην άμυνα. Τετράδα στα χαφ επιλέχτηκαν οι Μαρτίνεθ, Τζανδάρης, Νούνιες και Τσιλούλης, με Ακούνια-Καρλίτος στην επίθεση.

Από την άλλη, ο Ντέιβιντ Νίλσεν παρέμεινε πιστός στο 4-2-3-1, με τον Αναγνωστόπουλο στην εστία και τους Γκόμπελιτς, Τεϊσέιρα, Λαντρ και Μιλίτσεβιτς στην άμυνα. Στον άξονα έπαιξαν Ιπαλίμπο-Πέιος, με Μασούρας, Τετέι, Μπιφουμά τριάδα πίσω από τον Οζέγκοβιτς.

Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πιο ορεξάτοι στον αγώνα, με τη σέντρα-σουτ του Μασούρα από τα δεξιά να περνά ψηλά άουτ. Εντέλει, στο 12’ η Κηφισιά ευτύχησε να προηγηθεί, καθώς μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Τεϊσέιρα έπιασε την κεφαλιά και βρήκε τον Λαντρ, που άνοιξε το σκορ από κοντά!

Ο Καρλίτος επιχείρησε να απαντήσει άμεσα όμως το σουτ του στο 15’ πέρασε άουτ, με την προσπάθεια του Σιμόν στο 23’ να έχει καλύτερη τύχη και να φέρνει το 1-1!

Μετά από απομάκρυνση της μπάλας από την περιοχή, ο Ισπανός μπακ έπιασε το μονοκόμματο, συρτό σουτ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, με τον Αναγνωστόπουλο να πέφτει στη γωνία του αλλά να μην καταφέρνει να αποκρούσει.

Οι παίκτες του Βόκολου πίεσαν για την ανατροπή πριν την ανάπαυλα και το πέτυχαν, με τον Μαρτίνεθ να βγαίνει τετ α τετ στο 38’ και να σκοράρει με δυνατό σουτ, βλέποντας όμως το γκολ του να ακυρώνεται για οφσάιντ.

Εντέλει, η φάση εξετάστηκε από το VAR, που αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχε κάτι το μεμπτό – με τη Λαμία να παίρνει το προβάδισμα.

Μία αστραπιαία αντεπίθεση της Κηφισιάς στο 43ο λεπτό έφερε σε πλεονεκτική θέση τον Μασούρα, που όμως δεν κατάφερε να περάσει την μπάλα από τον Κοσέλεφ, στην τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου μέρους.

Η Κηφισιά μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με στόχο να βρει τη γρήγορη ισοφάριση, όμως ο Οζέγκοβιτς δεν κατάφερε να τελειώσει καλά τη φάση μετά την πάσα του Μπιφουμά στο 49’.

Εντέλει, στο γκολ έφτασε εκ νέου η Λαμία, όταν η άμυνα της Κηφισιάς απέτυχε να συνεννοηθεί σε φάουλ που είχε κερδίσει έξω από την περιοχή, με τον Καρλίτος να εκμεταλλεύεται το ολέθριο λάθος και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο τελείωμα στο 56’!

Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν τις γραμμές τους αλλά και πάλι υστερούσαν στην τελική προσπάθεια. Στο 76ο λεπτό, ο Αναγνωστόπουλος είπε κατά σειρά «όχι» σε Τόσιτς και Σιμόν, προτού αποσοβήσει το 4-1 και σε τετ α τετ με τον Τσιλούλη στο 78’.

Παρ’ όλα αυτά, οι γηπεδούχοι έφτασαν στο τέταρτο γκολ, με τον Μάλτσι να σκοράρει με προβολή μετά από εκτέλεση φάουλ στο 87’, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

MVP: Πρώτο γκολ μέσα στο 2024 για τον Καρλίτος, που επέτρεψε στην ομάδα του να εξασφαλίσει προβάδισμα δύο τερμάτων εκμεταλλευόμενος το λάθος στην άμυνα της Κηφισιάς στο 56’. Συνολικά καλή εμφάνιση από τον Ισπανό.

Η... σφυρίχτρα: Πολλά προβλήματα δεν αντιμετώπισε ο Διαμαντόπουλος, που συμβουλεύτηκε το VAR προκειμένου να καταλήξει στη σωστή απόφαση με το γκολ του Μαρτίνεθ.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Λαμία (Λ. Βόκολος): Κοσέλεφ, Σιμόν, Παπαδόπουλος, Τζανετόπουλος, Αμαράλ, Νούνιες (83’ Στάνκο), Τζανδάρης, Τσιλούλης (90+1’ Τερεζίου), Μαρτίνεθ (69’ Τόσιτς), Ακούνια (69’ Σίντκλεϊ), Καρλίτος (83’ Μάλτσι)

Στον πάγκο: Νάγκι, Κορνέζος, Τσούκαλος, Βασιλαντωνόπουλος

Κηφισιά (Ντ. Νίλσεν): Αναγνωστόπουλος, Γκόμπελιτς, Τεϊσέιρα, Λαντρ, Μιλίτσεβιτς, Πέιος (61’ Σολόα), Ιπαλίμπο (81’ Ίλιεφ), Τετέι, Μασούρας (46’ Κρισιούμα), Μπιφουμά, Οζέγκοβιτς

Στον πάγκο: Νικοπολίδης, Παρράς, Σπίνος, Τσάπαν, Κωνσταντακόπουλος, Αντερέγκεν

Διαιτητής: Διαμαντόπουλος

Βοηθοί: Σινιοράκης, Σπυρόπουλος

4ος: Τσιμεντερίδης

VAR: Κουμπαράκης, Πετρόπουλος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.