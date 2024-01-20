Έκλεισε Βίτορ Ούγκο ο Παναθηναϊκός – Κυριακή μεσημέρι στην Αθήνα

Νέο μεταγραφικό χτύπημα από τον Παναθηναϊκό! Όπως μετέδωσε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM ο Τάσος Νικολογιάννης, ο Βίτορ Ούγκο αποτελεί ποδοσφαιριστή των «πράσινων», αφού επετεύχθη συμφωνία στις συζητήσεις που υπήρξαν με την Μπαΐα για την αγορά του Βραζιλιάνου στόπερ.

Το «τριφύλλι» βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τον σύλλογο από τη Βραζιλία, με το deal πλέον να παίρνει σάρκα και οστά και ο Φατίχ Τερίμ να έχει στα χέρια του έναν ιδιαίτερα ικανό στόπερ, που ανεβάζει ακόμη περισσότερο επίπεδο την ομάδα του και την αμυντική της γραμμή.

