«Στo ραντάρ του Ολυμπιακού ο Νικολάς Βαλεντίνι»

Ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Νικολάς Βαλεντίνι της Μπόκα Τζούνιορς σύμφωνα με τα μέσα της Αργεντινής. Ο 22χρονος Αργεντινός έχει τραβήξει τα βλέμματα πολλών μεγάλων συλλόγων που θέλουν τα τον προσθέσουν στο δυναμικό τους.

Σύμφωνα με τους συμπατριώτες του η Ίντερ έχει μπει δυναμικά στο κόλπο της απόκτησης του, αναφέροντας ότι ο αθλητικός διευθυντής των «νερατζούρι» ταξίδεψε στην Αργεντινή προκειμένου να τον παρακολουθήσει και να ξεκινήσει συζητήσεις.

