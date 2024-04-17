Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Έτσι «ξεκλειδώνουν» τον Αταμάν Μήτογλου και Ερνανγκόμεθ

Οι Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ντίνος Μήτογλου έδωσαν στον προπονητή τους μία λύση που την ζητούσε ενόψει της τελικής ευθείας της φετινής σεζόν.

Στην αναμέτρηση της Δευτέρας κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Εργκίν Αταμάν χρησιμοποίησε για μεγάλο διάστημα τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στη θέση ”4” και τον Ντίνο Μήτογλου στη θέση ”5”. Μία επιλογή που ήταν λύση ανάγκης, από τη στιγμή που δεν μπορούσε να αγωνιστεί στο ματς ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ενώ ο κόουτς του ”Τριφυλλιού”, δείχνει να μην εμπιστεύεται πολύ τον Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι. 

