Παναθηναϊκός: Έτσι «ξεκλειδώνουν» τον Αταμάν Μήτογλου και Ερνανγκόμεθ

Στην αναμέτρηση της Δευτέρας κόντρα στον Ολυμπιακό, ο Εργκίν Αταμάν χρησιμοποίησε για μεγάλο διάστημα τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στη θέση ”4” και τον Ντίνο Μήτογλου στη θέση ”5”. Μία επιλογή που ήταν λύση ανάγκης, από τη στιγμή που δεν μπορούσε να αγωνιστεί στο ματς ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ενώ ο κόουτς του ”Τριφυλλιού”, δείχνει να μην εμπιστεύεται πολύ τον Όλεγκ Μπαλτσερόφσκι.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.