Ο πρόεδρος της επιτροπής διοργάνωσης της Ευρωλίγκας, Ντιέγκο Γκιγέν, επισκέφτηκε το Ισραήλ προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση στη χώρα για την πιθανότητα να επιστρέψει η Μακάμπι στη φυσική της έδρα.



Η πρόσκληση έγινε από την ίδια την ομάδα του λαού και το στέλεχος της Ευρωλίγκας πέρασε το Σαββατοκύριακο στο Τελ Αβίβ παρακολουθώντας και το τοπικό ντέρμπι με την Χάποελ (95-78).

Πάντωςδεν ανήκει σε έναν άνθρωπο, αλλά στις ομάδες/μετόχους, που θα κληθούν να συζητήσουν το θέμα το επόμενο διάστημα. Εκτιμάται πως όσο το Ισραήλ εμπλέκεται σε εμπόλεμη κατάσταση δύσκολα οι άλλες ομάδες θα συναινέσουν να ταξιδέψουν στο Τελ Αβίβ.Υπενθυμίζεται πως η Μακάμπι αγωνίζεται κανονικά στην έδρα της για τις εγχώριες διοργανώσεις, ωστόσο στην Ευρωλίγκα παίζει στο Βελιγράδι, χωρίς κόσμο.

