Στην Αθήνα για να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό ο Ρούμπεν Βέζο

Στην Αθήνα ένα από τα πιο πρόσφατα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού!



Ο Πορτογάλος στόπερ, Ρούμπεν Βέζο, προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το βράδυ της Πέμπτης (01/02), έτσι ώστε να ενσωματωθεί στους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας των χειμερινών μεταγραφών!

Ο 29χρονος θα έμενε ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Λεβάντε και οι Πειραιώτες τον αγόρασαν από τον ισπανικό σύλλογο, καθώς αποτελούσε μεγάλη επιθυμία του Κάρλος Καρβαλιάλ.



Ο Βέζο γεννήθηκε στις 25 Απριλίου του 1994 στο Σετούμπαλ και αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Βιτόρια. Η Βαλένθια τον απέκτησε από εκεί το 2014 για 2 εκατ. ευρώ και έμεινε εκεί για μια πενταετία με εξαίρεση δύο δανεισμούς σε Γρανάδα και Λεβάντε.



Η τελευταία μετά τον δανεισμό του τον αγόρασε για 5 εκατ. ευρώ από τις «νυχτερίδες» για 5 εκατ. ευρώ. Φέτος είχε 19 συμμετοχές και 2 ασίστ στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, ενώ συνολικά έχει 180 παρουσίες στη μεγάλη κατηγορία της Ισπανίας.

