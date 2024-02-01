Η «βόμβα» έσκασε και είναι επίσημη στον κόσμο της F1, με τον Λιούις Χάμιλτον να αφήνει στο τέλος του 2024 τη Mercedes, προκειμένου να ενταχθεί στη Ferrari.



Έτσι, ο Βρετανός αναμένεται να πάρει θέση δίπλα από τον Σαρλ Λεκλέρ από το 2025, κάτι που φέρνει στην πόρτα της εξόδου τον Κάρλος Σάινθ. Ο 29χρονος Ισπανός με ανάρτησή του στα social media γνωστοποίησε πως θα αποχωρήσει στο τέλος της χρονιάς, επισημαίνοντας ότι η τρέχουσα σεζόν είναι μεγάλη και θα δώσει τον καλύτερό του εαυτό.

«Μετά τα σημερινά νέα η Φεράρι και εγώ θα χωρίσουμε τους δρόμους μου στα τέλη του 2024. Έχουμε ακόμα μια μεγάλη σεζόν μπροστά μας και όπως πάντα θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό για την ομάδα και για τους τιφόζι σε όλο τον κόσμο. Νέα για το μέλλον μου θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω», ανέφερε, χαρακτηριστικά, η ανάρτηση του Σάινθ.

