Η μεγάλη «μεταγραφή» στη Formula 1 είναι πλέον γεγονός, με τη Φεράρι να «ενεργοποιεί» τη «βόμβα» με τον Λούις Χάμιλτον.

Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση απ’ την πλευρά της Μερσέντες για το «διαζύγιό» της με τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή στο τέλος του 2024, ήρθε η επίσημη ενημέρωση απ’ τη «σκουντερία» για την έναρξη της συνεργασίας της με τον Χάμιλτον από το 2025.

