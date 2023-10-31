Λογαριασμός
NBA: Έπιασε Λεμπρόν και Κιντ σε τριπλ-νταμπλ ο Γιόκιτς - Μια ανάσα από Μπερντ ο Ντόντσιτς

Ιστορικές επιδόσεις σε τριπλ-νταμπλ από Γιόκιτς και Ντόντσιτς

Jokic

Ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει να κάνει… πλάκα στο ΝΒΑ. Τα ξημερώματα οδήγησε τους Νάγκετς στο 4/4, με το 110-102 επί των Τζαζ.

Ο Σέρβος σέντερ είχε 27 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ καταγράφοντας το 107ο τριπλ-νταμπλ της καριέρας του. Έτσι έπιασε στην τέταρτη θέση όλων των εποχών τον Λεμπρόν Τζέιμς και τον Τζέισον Κιντ.

Περισσότερα τριπλ-νταμπλ έχουν μόνο οι Μάτζικ Τζόνσον (138), Όσκαρ Ρόμπερτσον (181) και Ράσελ Γουέστμπρουκ (198).
 


Εξάλλου, δέκατος στη λίστα είναι ο Λούκα Ντόντσιτς, που έφτασε τα 58 τριπλ-νταμπλ έχοντας 35 πόντους, 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ στο 125-110 των Μάβερικς μέσα στο Μέμφις. Πλέον τον Σλοβένο γκαρντ χωρίζει ένα τριπλ-νταμπλ από τον ένατο της λίστας Λάρι Μπερντ.
 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: NBA
