Ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει να κάνει… πλάκα στο ΝΒΑ. Τα ξημερώματα οδήγησε τους Νάγκετς στο 4/4, με το 110-102 επί των Τζαζ.



Ο Σέρβος σέντερ είχε 27 πόντους, 11 ασίστ και 10 ριμπάουντ καταγράφοντας το 107ο τριπλ-νταμπλ της καριέρας του. Έτσι έπιασε στην τέταρτη θέση όλων των εποχών τον Λεμπρόν Τζέιμς και τον Τζέισον Κιντ.

Περισσότερα τριπλ-νταμπλ έχουν μόνο οι Μάτζικ Τζόνσον (138), Όσκαρ Ρόμπερτσον (181) και Ράσελ Γουέστμπρουκ (198).





Εξάλλου, δέκατος στη λίστα είναι ο Λούκα Ντόντσιτς, που έφτασε τα 58 τριπλ-νταμπλ έχοντας 35 πόντους, 12 ριμπάουντ και 12 ασίστ στο 125-110 των Μάβερικς μέσα στο Μέμφις. Πλέον τον Σλοβένο γκαρντ χωρίζει ένα τριπλ-νταμπλ από τον ένατο της λίστας Λάρι Μπερντ.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.