Μετά από πολυάριθμες φορές που η «βόμβα» έμοιαζε κοντά αλλά δεν «έσκασε», φαίνεται πως αυτή τη φορά ο Κιλιάν Εμπαπέ πράγματι θα πάρει την πολυπόθητη μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλύοντας τις πιθανότητες του deal αυτού, ο Χαβιέ Τέμπας, πρόεδρος της LaLiga, έδειξε βέβαιως πως θα πραγματοποιηθεί, τονίζοντας μάλιστα τη μεγάλη αξία της για το ισπανικό ποδόσφαιρο. Παράλληλα, αποθέωσε τα οικονομικά της Ρεάλ, και επεσήμανε πως πλέον θα έχει δύο από τους τρεις καλύτερους παίκτες του κόσμου (Εμπαπέ, Μπέλιγχαμ) στην ίδια ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Γνωρίζοντας ότι φεύγει από την Παρί, υπάρχουν 99% πιθανότητες να υπογράψει στη Ρεάλ. Αλλά δεν ξέρω αν έχει ήδη υπογράψει. Είναι υπέροχα νέα για τη Ρεάλ και το ισπανικό ποδόσφαιρο. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Κατά τη δική μου άποψη, ο Μπέλιγχαμ, ο Χάαλαντ και ο Εμπαπέ είναι οι τρεις πιο κυριαρχικοί παίκτες στον πλανήτη και οι δυο εξ αυτών θα παίζουν στη Ρεάλ.

Η Ρεάλ είναι ένα κλαμπ σε άριστη οικονομική κατάσταση. Ο πρόεδρος και ο γενικός διευθυντής τους είναι πολύ καλοί διευθυντές, αλλά είναι πολύ κακοί στο να διοργανώνουν νέες διοργανώσεις (σ.σ αναφέρεται στην European Super League).

Σε οικονομικό επίπεδο, είναι πολύ αντιδραστικοί. Αυτή τη στιγμή τα οικονομικά τους αποτελέσματα είναι πολύ καλά και μπορούν να ξοδέψουν πολλά περισσότερα από αυτά που ξοδεύουν. Η Ρεάλ ήταν πολύ συνετή οικονομικά και προετοιμάστηκε για τη μεταγραφή του Eμπαπέ. Η στρατηγική τους δεν είναι βραχυπρόθεσμη. Δεν χρειάζεται να πουλήσουν κανέναν για να αντέξουν οικονομικά τον Εμπαπέ».

