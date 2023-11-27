Σπανούλης: «Έχω μιλήσει με τον Αντετοκούνμπο - Να δω γεμάτο γήπεδο στα ματς της Εθνικής»

Με κορυφαίο τον Γουόκαπ και έχοντας τον έλεγχο από την αρχή, ο Ολυμπιακός νίκησε 87-74 το Περιστέρι.

Μετά την αναμέτρηση, ο Βασίλης Σπανούλης, προπονητής της ομάδας των δυτικών προαστίων αλλά και της Εθνικής Ελλάδας, μίλησε τόσο για την ήττα του Περιστερίου, όσο και για την κλήρωση της Εθνικής στο Προολυμπιακό.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο όσον αφορά το αν θα ενισχύσει την Εθνική.



Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της ΕΡΤ:

Για την ήττα στο ΣΕΦ: «Κάναμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Δεν μου αρέσει να μιλάω για εξαιρετικό παιχνίδι σε ήττες. Όμως, ξέραμε απέναντι σε ποιον παίζαμε. Παλέψαμε, είμαστε σε ανοδική πορεία. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά κάθε μέρα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την νίκη και στους παίκτες μου, κατέθεσαν τη ψυχή τους».



Για την πορεία του Περιστερίου: «Θα μπορούσαμε να είμαστε στο 6-2 ή στο 3-5. Αυτό είναι το μπάσκετ. Σε βάθος χρόνο οι ομάδες που αξίζουν θα το δείξουν. Είναι ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Χάσαμε δυο ματς με διπλή παράταση και στον πόντο. Αυτός που δουλεύει σκληρά θα πάρει αυτό που αξίζει».

Για την κλήρωση του Προολυμπιακού Τουρνουά: «Δεν ήξερα με ποιους παίζουμε, είχαμε τον αγώνα. Δεν έχει σημασία με ποιους παίζουμε. Το σημαντικό είναι πως ένα παγκόσμιο αθλητικό γεγονός θα γίνει στη χώρα μας. Θέλω να δω γεμάτο γήπεδο, να είναι μια γιορτή. Από την πλευρά μας θα δουλέψουμε σκληρά. Μεγάλο μπράβο στην ΕΟΚ που έφερε το τουρνουά στην Ελλάδα, είναι ένα μεγάλο κοινωνικό και αθλητικό γεγονός. Το 2008 είχαμε ζήσει μαγικές στιγμές στην Αθήνα. Αυτό πρέπει να κάνουμε και τώρα, να φέρουμε το μπάσκετ στα σπίτια όλων των ανθρώπων».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θέλουμε να είναι υγιείς όλοι και να έχουν καλές χρονιές. Έχω μιλήσει με τον Γιάννη, μου είπε πόσο αγαπάει την Εθνική Ομάδα. Θέλουμε να κυλήσει η χρονιά με υγεία».

