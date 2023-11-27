Ο Παναθηναϊκός πρωτοπόρος και στα ματς 1-5 πόντων

Παρότι προηγήθηκε ακόμη και με 18 πόντους, ο Παναθηναϊκός Aktor δεν «καθάρισε» τη νίκη επί του Κολοσσού H Hotels και περιορίστηκε σε μία διαφορά τριών πόντων (78-81).

Αυτή ήταν η 6η φορά από τις 22 εκτός έδρας νίκες του Παναθηναϊκού Aktor στη Ρόδο, που έφτασε στην επικράτηση με μονοψήφια διαφορά. Η μικρότερη όλων ήταν εκείνη του ενός πόντου, από το ματς της κανονικής περιόδου της σεζόν 2017-18 όταν οι «πράσινοι» νίκησαν με 72-71.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έφτασε στο 8-0, σημειώνοντας τρεις νίκες με διαφορές 1-5 πόντων και έχει τον καλύτερο απολογισμό σε αυτήν την ειδική βαθμολογία, από τις 12 ομάδες της Stoiximan Basket League. Ο Παναθηναϊκός Aktor, πριν την επικράτηση του επί του Κολοσσού H Hotels, είχε νικήσει με έναν πόντο την ΑΕΚ Betsson (86-85) και με δύο το Περιστέρι bwin (64-66) για να κάνει το 3/3.

