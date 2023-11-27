Λογαριασμός
Πάνε για 10 και 17 Ιανουαρίου τα ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και ΑΕΚ-Άρης για το Κύπελλο

Για τις 10 και 17 Ιανουαρίου πάνε τα ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και ΑΕΚ-Άρης για τους "16" του Κυπέλλου Ελλάδας

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

Φαίνεται πως ο κύβος ερρίφθη για τα ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και ΑΕΚ-Άρης στους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας, με την ΕΠΟ να καταλήγει σε νέες ημερομηνίες.

Οι πρώτοι αγώνες αναμένεται να διεξαχθούν στις 10 Ιανουαρίου και οι ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, στις 17, με το υπόλοιπο πρόγραμμα να μένει ίδιο.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΛΑΣ είχε εκφράσει την αντίθεσή της με τη διεξαγωγή των αγώνων στις 6 και 7 Δεκεμβρίου αντίστοιχα, ελέω της επετείου από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου αλλά και της επίσκεψεις του Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις παραμένουν προγραμματισμένες για το διάστημα μεταξύ 5 και 7 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των άλλων αγώνων:

-Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός (05/12, 17:00)
-Παναιτωλικός-Athens Kallithea FC (05/12, 19:30)
-ΑΕΛ-Ατρόμητος (06/12, 15:30)
-ΟΦΗ-Κηφισιά (06/12, 17:30)
-Λεβαδειακός-Νίκη Βόλου (07/12, 19:00)
-ΠΑΟΚ-Βόλος (07/12, 18:00)

